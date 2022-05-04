Apple, eski Ford mühendisini Apple Car üzerinde çalışması için işe aldı

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Apple, uzun zamandır araç güvenliği ve mühendisliğine liderlik Ford Motor yöneticisini işe aldı. Bu, iPhone üreticisinin elektrikli otomobil geliştirmeyi yeniden hızlandırdığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

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Ford baş mühendisi Desi Ujkashevic şirketten ayrıldı ve Apple Car'ın geliştirilmesine yardımcı olmak için Apple'a katıldı. Ujkashevic 30 yılı aşkın bir süredir Ford'da çalışıyor ve güvenlik sistemleri, mühendislik tasarımı ve otomotiv endüstrisinin diğer birçok alanında deneyime sahip. Desi son yıllarda, Ford araçların güvenliği konusunda Küresel Mühendislik Direktörü olarak görev yaptı.

Apple güvenliğe öncelik veriyor

Bloomberg'e göre Apple, elektrikli otomobilinin Tesla ve Waymo araçlarından daha güvenli olmasını istiyor. Şirketin, ana sistem arızalandığında çalışacak yedek sistemler bile geliştirdiği bildirildi.

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Apple, ilk başlarda Apple Car'ı 2025'te duyurmayı planlıyordu, ancak elektrikli otomobilin geliştirilmesiyle ilgili sorunlar, piyasaya çıkışını 2028'e kadar geciktirebilir.

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Apple, eski Ford mühendisini Apple Car projesi için işe aldı