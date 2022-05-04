Apple, eski Ford mühendisini Apple Car üzerinde çalışması için işe aldı

Apple, uzun zamandır araç güvenliği ve mühendisliğine liderlik Ford Motor yöneticisini işe aldı. Bu, iPhone üreticisinin elektrikli otomobil geliştirmeyi yeniden hızlandırdığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.
Ford baş mühendisi Desi Ujkashevic şirketten ayrıldı ve Apple Car'ın geliştirilmesine yardımcı olmak için Apple'a katıldı. Ujkashevic 30 yılı aşkın bir süredir Ford'da çalışıyor ve güvenlik sistemleri, mühendislik tasarımı ve otomotiv endüstrisinin diğer birçok alanında deneyime sahip. Desi son yıllarda, Ford araçların güvenliği konusunda Küresel Mühendislik Direktörü olarak görev yaptı.
Apple güvenliğe öncelik veriyor
Bloomberg'e göre Apple, elektrikli otomobilinin Tesla ve Waymo araçlarından daha güvenli olmasını istiyor. Şirketin, ana sistem arızalandığında çalışacak yedek sistemler bile geliştirdiği bildirildi.
Apple, ilk başlarda Apple Car'ı 2025'te duyurmayı planlıyordu, ancak elektrikli otomobilin geliştirilmesiyle ilgili sorunlar, piyasaya çıkışını 2028'e kadar geciktirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.