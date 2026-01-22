Android, Linux ve Windows 11 çalıştıran telefon tanıtıldı: NexPhone neler sunuyor?

Üç işletim sistemi, tek cihaz
NexPhone’un en dikkat çekici yönü, sunduğu platform esnekliği. Cihaz, Android 16 ile gelirken aynı zamanda Debian Linux ve Windows 11 desteği de sunuyor. Günlük kullanımda Android tercih edilebiliyor, Debian ise bir uygulama gibi çalıştırılarak hızlıca farklı bir işletim sistemine geçiş sağlıyor. Windows 11’e ihtiyaç duyulduğunda ise cihaz yeniden başlatılarak tam masaüstü deneyimi elde ediliyor. Nex, bu mod için Windows 10 Mobile’ı andıran, kutucuk tabanlı özel bir arayüz tasarlamış.
Telefon bir monitör, klavye ve fareye bağlandığında kullanıcılar Android Masaüstü Modu, tam masaüstü arayüzlü Debian ya da klasik Windows 11 arasında seçim yapabiliyor. Android ve Linux aynı dosya sistemini paylaşırken, Windows ayrı bir bölümde çalışıyor.
NexPhone özellikleri
Kamera tarafında 64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı kamera ve 10 MP ön kamera yer alıyor. 5.000 mAh kapasiteli batarya ve kablosuz şarj desteği ise standart özellikler arasında.
NexPhone için 199 dolarlık iade edilebilir bir ön sipariş ücretiyle rezervasyon yapılabiliyor. Cihazın 2026’nın üçüncü çeyreğinde sevkiyata başlaması planlanıyor. Kalan 350 doların ödenmesiyle toplam fiyat 549 dolara ulaşıyor.
Orta segment için rekabetçi sayılabilecek bu fiyat etiketiyle NexPhone, telefonunu gerçek anlamda bir masaüstü bilgisayarın yerine koymak isteyen kullanıcıların ilgisini çekebilir. Özellikle Windows 11 desteğiyle ilginç bir alternatif sunduğunu söyleyebiliriz.Kaynakça https://www.androidauthority.com/nexphone-3634049/ https://nexphone.com/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
