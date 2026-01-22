Android, Linux ve Windows 11 çalıştıran telefon tanıtıldı: NexPhone neler sunuyor?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonların performansı arttıkça, tek bir cihazın tüm bilgisayar ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağı sorusunu gündeme geliyor. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara alternatif olarak telefonun ana bilgisayar görevi görmesi fikrini daha önce Samsung DeX gibi çözümlerde görmüştük. Nex Computer’ın yeni modeli NexPhone ise bu vizyonu bir adım ileri taşımayı hedefliyor.

Üç işletim sistemi, tek cihaz

NexPhone’un en dikkat çekici yönü, sunduğu platform esnekliği. Cihaz, Android 16 ile gelirken aynı zamanda Debian Linux ve Windows 11 desteği de sunuyor. Günlük kullanımda Android tercih edilebiliyor, Debian ise bir uygulama gibi çalıştırılarak hızlıca farklı bir işletim sistemine geçiş sağlıyor. Windows 11’e ihtiyaç duyulduğunda ise cihaz yeniden başlatılarak tam masaüstü deneyimi elde ediliyor. Nex, bu mod için Windows 10 Mobile’ı andıran, kutucuk tabanlı özel bir arayüz tasarlamış.

Telefon bir monitör, klavye ve fareye bağlandığında kullanıcılar Android Masaüstü Modu, tam masaüstü arayüzlü Debian ya da klasik Windows 11 arasında seçim yapabiliyor. Android ve Linux aynı dosya sistemini paylaşırken, Windows ayrı bir bölümde çalışıyor.

NexPhone özellikleri

Tam Boyutta Gör NexPhone, 6,58 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip ve 1080 × 2403 çözünürlük sunan bir LCD ekranla geliyor. Cihazda 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca günümüz telefonlarında giderek azalan microSD kart desteği de mevcut.

Kamera tarafında 64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı kamera ve 10 MP ön kamera yer alıyor. 5.000 mAh kapasiteli batarya ve kablosuz şarj desteği ise standart özellikler arasında.

Tam Boyutta Gör İşlemci tercihi ise biraz ilginç. NexPhone, amiral gemisi Snapdragon 8 serisi yerine Qualcomm QCM6490 yongasını kullanıyor. Daha çok IoT cihazları için tasarlanan bu işlemci, uzun vadeli yazılım desteği avantajı sunsa da yüksek performans beklentilerini karşılamayabilir.

NexPhone için 199 dolarlık iade edilebilir bir ön sipariş ücretiyle rezervasyon yapılabiliyor. Cihazın 2026’nın üçüncü çeyreğinde sevkiyata başlaması planlanıyor. Kalan 350 doların ödenmesiyle toplam fiyat 549 dolara ulaşıyor.

Orta segment için rekabetçi sayılabilecek bu fiyat etiketiyle NexPhone, telefonunu gerçek anlamda bir masaüstü bilgisayarın yerine koymak isteyen kullanıcıların ilgisini çekebilir. Özellikle Windows 11 desteğiyle ilginç bir alternatif sunduğunu söyleyebiliriz.

