    9.000 mAh bataryalı Redmi Turbo 5 Max, beş yıl pil garantisi ve ücretsiz değişim sunacak

    Xiaomi, yüksek pil kapasitesine sahip Redmi Turbo 5 Max modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, beş yıl pil garantisi ve ücretsiz değişim hizmetiyle yeni telefonuna oldukça güveniyor.

    9.000 mAh pilli Redmi Turbo 5 Max, beş yıl pil garantisi sunacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Turbo serisini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Redmi Turbo 5 Max isimli model, özellikle uzun pil ömrü ve hızlı şarj özellikleriyle öne çıkacak. CEO Lei Jun tarafından duyurulan telefon, Xiaomi’nin bugüne kadar kullandığı en büyük pil olan 9000 mAh kapasiteli Jinshajiang batarya ile gelecek. Bu batarya, 1600 şarj döngüsüne kadar dayanacak şekilde tasarlanmış.

    5 yıl pil garantisi ve ücretsiz değişim hizmetiyle fark yaratacak

    Uzun vadeli kullanım vurgusunu güçlendirmek adına Xiaomi, ilk satış dönemine özel olarak 5 yıllık pil garantisi sunuyor. Bu garanti kapsamında, pil sağlığı beş yıl içinde yüzde 80’in altına düşerse, kullanıcılar ücretsiz pil değişimi hakkından yararlanabilecek. Tüm işlemler resmi Xiaomi servisleri tarafından gerçekleştirilecek.

    Redmi Turbo 5 Max, 100W PPS kablolu hızlı şarjı destekliyor ve bu süreç Xiaomi’nin amiral gemilerinde de kullanılan Surge P3 şarj çipi ile yönetiliyor. Ayrıca cihazda 27W ters kablolu şarj özelliği de bulunuyor. Böylece telefon, gerektiğinde bir powerbank gibi başka cihazları şarj edebiliyor. Uzun süreli oyun veya yoğun kullanım senaryolarında ısınmayı ve pil yıpranmasını azaltmak için bypass şarj desteği de sunuluyor.

    Xiaomi’ye göre cihaz, 894Wh/L enerji yoğunluğu ile markanın bugüne kadarki en yoğun piline sahip olacak. Şirketin dahili testlerinde, Turbo 5 Max’in 10.000 mAh bataryaya sahip rakip bir telefonu 43 dakika geride bıraktığı belirtiliyor.

    MediaTek Dimensity 9500s işlemcisinden güç alan Redmi Turbo 5 Max'in Çin’de bu ay içinde tanıtılması bekleniyor. Lansman tarihi için en güçlü ihtimal ise 29 Ocak olarak gösteriliyor.

