    Galaxy S26 Ultra, S Pen kalemiyle birlikte görüntülendi: İşte tasarım

    Samsung Galaxy S26 tanıtım etkinliğine yaklaşırken, yeni modellerle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkmaya başladı. S26 Ultra'nın tasarımını net bir şekilde gösteren görüntüler paylaşıldı.

    Samsung Galaxy S26 Ultra tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26 Ultra, 2026 yılında Galaxy S serisinin en üst seviye akıllı telefonu olacak. Cihaz, resmi lansmanından önce bile internette büyük ilgi görüyor. Samsung Galaxy S26 Ultra’nın özellikleri kadar tasarımı da merak ediliyor. Cihazın dummy (maket) görüntüleri zaten paylaşılmıştı, şimdi arka tasarımını, kamera adasını net bir şekilde gösteren yeni görüntüler paylaşıldı.

    Galaxy S26 Ultra tasarım detayları

    Paylaşılan görüntüler, Galaxy S26 Ultra'nın kamera tasarımına dikkat çekiyor. Ayrı kamera halkalarına sahip son Galaxy S Ultra telefonlarının aksine, Galaxy S26 Ultra büyük ve net bir kamera modülü kullanıyor gibi görünüyor. Üç kamera, arka tarafta hafifçe yükseltilmiş bir alanda bir araya getirilmiş gibi görünüyor. Bu, telefona daha sade ve modern bir görünüm kazandırmış.

    Samsung'un Galaxy Z Fold 7 ve Z TriFold cihazı gibi katlanabilir akıllı telefonlarında kullandığına benzer bir kamera düzeni görülüyor. Anlaşılan, Samsung üst seviye telefonlarında aynı tasarım stilini kullanacak.

    Görüntülerde kamera tasarımının yanı sıra düz gövde tasarımı da dikkat çekiyor. S Pen de açıkça görülüyor. Samsung, önceki nesillerde olduğu gibi Ultra modelinde kalem desteği sunmaya devam edecek.

    Samsung henüz Galaxy S26 Ultra hakkında resmi olarak herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Galaxy S26 serisinin 25 Şubat’ta tanıtılması, Mart 2026’da satışa sunulması bekleniyor.

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

