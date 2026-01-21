Galaxy S26 Ultra, S Pen kalemiyle birlikte görüntülendi: İşte tasarım

Galaxy S26 Ultra tasarım detayları
Paylaşılan görüntüler, Galaxy S26 Ultra'nın kamera tasarımına dikkat çekiyor. Ayrı kamera halkalarına sahip son Galaxy S Ultra telefonlarının aksine, Galaxy S26 Ultra büyük ve net bir kamera modülü kullanıyor gibi görünüyor. Üç kamera, arka tarafta hafifçe yükseltilmiş bir alanda bir araya getirilmiş gibi görünüyor. Bu, telefona daha sade ve modern bir görünüm kazandırmış.
Samsung'un Galaxy Z Fold 7 ve Z TriFold cihazı gibi katlanabilir akıllı telefonlarında kullandığına benzer bir kamera düzeni görülüyor. Anlaşılan, Samsung üst seviye telefonlarında aynı tasarım stilini kullanacak.
Görüntülerde kamera tasarımının yanı sıra düz gövde tasarımı da dikkat çekiyor. S Pen de açıkça görülüyor. Samsung, önceki nesillerde olduğu gibi Ultra modelinde kalem desteği sunmaya devam edecek.
Samsung henüz Galaxy S26 Ultra hakkında resmi olarak herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Galaxy S26 serisinin 25 Şubat'ta tanıtılması, Mart 2026'da satışa sunulması bekleniyor.