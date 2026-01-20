Şeffaf tasarımlı oyun telefonu Red Magic 11 Air tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni oyun telefonu RedMagic 11 Air, Çin'de tanıtıldı. Cihaz, imza niteliğindeki şeffaf tasarımı, RGB aydınlatmalı aktif soğutma fanı ve geçen yılın Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle geliyor.

RedMagic 11 Air özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör RedMagic 11 Air, şirketin imzası olan şeffaf tasarımı ve görünür iç bileşenleri koruyor. RedMagic, arka tasarımda vinil plaklar, yarış pistleri ve geometrik sanattan ilham aldıklarını söylüyor. Elbette ki, RGB aydınlatmalı aktif soğutma fanı da mevcut. Cihaz 7.85 mm kalınlığında. “Air” olarak tanıtılan bir cihaz için ince sayılmaz ancak dahili fanı olan sektörün en ince telefonu.

Cihaz, 1.5K çözünürlük ve akıcı 144Hz yenileme hızı sağlayan büyük 6.85 inç AMOLED ekrana sahip. RedMagic, ekranın altına yerleştirilmiş 16MP kamera kullandığı için buna gerçek tam ekran diyor. Ekran ayrıca, ultra ince 1.25 mm çerçeve ve %95.1 ekran-gövde oranıyla yüksek frekanslı 2592Hz PWM karartma ve DC karartmayı destekliyor.

Red Magic 11 Air modeli, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve RedMagic'in kendi Redcore R4 oyun çipiyle geliyor. Ayrıca LPDDR5X RAM, UFS 4.1 depolama ve performans optimizasyonu için markanın kendi geliştirdiği CUBE Sky Engine'i içeriyor. RedMagic, telefonun özellikle zorlu oyunlarda MediaTek'in Dimensity 9500 çipini kullanan rakip cihazlardan daha kararlı kare hızları sunduğunu ve birçok oyunda 144Hz modunu desteklediğini iddia ediyor.

Cihazda 520Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip profesyonel omuz tetik tuşları ve havacılık sınıfı alüminyum braket, grafen bakır folyo ve 4D buhar odası içeren karmaşık bir soğutma sistemi de sunuyor. Dahili fan ve çift kanallı soğutma sistemi, uzun süreli oynamada sıcaklığı kontrol altında tutmak için tasarlanmış.

RedMagic 11 Air, 120W kablolu hızlı şarj ve bypass şarj özelliğini destekleyen 7000mAh bataryadan güç alıyor. Cihaz, REDMAGIC OS 11.0 yazılımıyla geliyor. İşletim sistemi, görsel arama, gerçek zamanlı çeviri, nesne tanıma ve hatta oyun oynarken ipuçları sunabilen yapay zeka yardımcısı gibi yapay zeka destekli özellikler içeriyor.

RedMagic 11 Air fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör REDMAGIC 11 Air, 3699 yuan (530 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin’de bugün satışa çıkıyor. Bu fiyatlandırma 12GB RAM 256GB depolama için geçerli. 16GB RAM 512GB depolama alanlı modelin fiyatı 4399 yuan (631 dolar) olarak açıklandı.

REDMAGIC 11 Air özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6,85 inç, 1.5K (2688×1216), 144Hz, OLED

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Bellek: 12GB / 16GB RAM

Depolama: 256GB / 512GB

İşletim sistemi: REDMAGIC OS 11, Android 16

Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş)

Ön kamera: 16MP (ekran altı)

Batarya: 7000 mAh, 120 W hızlı şarj

Bağlantı: 5G NSA/SA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5) + GLONASS, USB-C, NFC

Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, Stereo hoparlörler, Çift SIM

Boyut ve ağırlık: 163.82 x 76.54 x 7.85 mm, 207 g

