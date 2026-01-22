Giriş
    Galaxy S26 serisinin lansman ve çıkış tarihi sızdırıldı

    Samsung’un merakla beklenen Galaxy S26 serisinin lansman ve çıkış tarihleri ortaya çıktı. Serinin tanıtımının 25 Şubat’ta gerçekleştirileceği, satışların ise 11 Mart'ta başlayacağı belirtiliyor.

    Galaxy S26 serisinin lansman ve çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yakında tanıtacağı amiral gemisi Galaxy S26 serisini bekleyen kullanıcılar, bu yıl cihazlara kavuşmak için her zamankinden daha uzun süre beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor.

    Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, Samsung’un Galaxy S26 ailesini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğini 25 Şubat’ta düzenleyeceğini, telefonların ise 11 Mart’ta satışa sunulacağını öne sürüyor. Ayrıca, ön satış dönemi 5 Mart'ta başlayıp 10 Mart'ta sona erecek. 

    Samsung Galaxy S26 serisi neler sunacak?

    Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S26 Ultra, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Şarj hızı ise 45W'tan 60W'a yükselecek. Bu artışla beraber bataryanın %75’inin yaklaşık 30 dakikada doldurulabileceği belirtiliyor.

    Galaxy S26 serisinin lansman ve çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S26+ modelinin 4.900 mAh batarya ve 45W hızlı şarj ile geleceği söyleniyor. Serinin standart modeli olan Galaxy S26 ise 4.300 mAh bataryaya sahip olacak. Yakın zamanda ortaya atılan bir iddia, şarj hızının 25W'tan 45W'a yükseleceğini ortaya koyuyor.

    Tasarım cephesinde Galaxy S26 Ultra’nın yuvarlatılmış köşelere ve bir kamera adasına olması bekleniyor. Standart Galaxy S26’nın ekran boyutunun bir miktar büyüyeceği, S26 Ultra’nın ise daha ince bir gövdeyle geleceği belirtiliyor.

    Galaxy S26 serisinin lansman ve çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S26 serisinin öne çıkan yeniliklerinden biri de Samsung’un Flex Magic Pixel OLED teknolojisi olacak. “Privacy Display” adı verilen bu özellik, yapay zeka desteğiyle ekrana yan açılardan bakıldığında görüntüyü karartılıyor. Böylece çevredeki kişilerin ekrandaki içerikleri görmesi zorlaştırılıyor.

    Donanım tarafında Galaxy S26 Ultra’nın yalnızca Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle sunulacağı, Galaxy S26 ve S26+ modellerinin ise bazı bölgelerde Samsung Exynos 2600 yonga setini kullanacağı aktarılıyor.

    Kamera tarafında seride çok fazla değişiklik beklenmiyor. Yine de, Galaxy S26 Ultra'da ana kameranın daha geniş diyaframa sahip olacağı ve bu sayede daha iyi düşük ışık performansı sunacağı belirtiliyor. Bunun dışında, geliştirilmiş lens yapısı ve yeni kaplama teknolojileri sayesinde lens parlaması ve cilt tonlarındaki renk sapması gibi kusurların giderileceği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca ön kamera deliğinin yaklaşık 4 mm büyütülerek daha geniş bir görüş açısı sunacağı ifade ediliyor.

    Fiyat tarafında ise Samsung’un bazı bölgelerde Galaxy S26 serisi için 30 ila 60 dolar arasında zam yapmayı değerlendirdiği ifade ediliyor. Güney Kore bu artışın uygulanabileceği ülkeler arasında yer alıyor. Buna karşın ABD gibi stratejik pazarlarda fiyatların sabit kalacağı, Galaxy S26’nın 799,99 dolar, S26+’ın 999,99 dolar, S26 Ultra’nın ise 1.299,99 dolar fiyat etiketiyle satılacağı söyleniyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/samsung-to-try-the-patience-of-galaxy-s26-fans-with-a-march-2026-release/ https://x.com/UniverseIce/status/2013951595541913988
