    OpenAI sessizce robot eğitimi gerçekleştiriyor

    Business Insider'ın haberine göre, San Francisco’da bir robotik laboratuvarı kuran OpenAI, robotik kolları uzaktan kontrol ederek eğitim verisi üretiyor.         

    Yapay zekanın öncü şirketlerinden olan OpenAI, robotik alanında sessizce ilerliyor. Robotik henüz şirketin ana misyonunun merkezinde yer almasa da, OpenAI bu alanda perde arkasında çalışmalarını sürdürüyor.

    Robotik kollar üzerinde çalışıyor

    Business Insider'ın haberine göre, Şubat 2025’te San Francisco’da bir robotik laboratuvarı kuran OpenAI, kısa sürede bu birimi dört kat büyüttü. Laboratuvar artık günün her saati faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 100 veri toplayıcı ve en az bir düzine robotik mühendisi, robotik kolları uzaktan kontrol ederek eğitim verisi üretiyor.

    Çalışmaların odağında, tam insansı robotlar yerine düşük maliyetli robotik kollar bulunuyor. Çalışanlar, insan el hareketlerini birebir robot kollarına aktaran, 3D yazıcıyla üretilmiş “GELLO” adlı bir kontrol cihazı kullanıyor. Bu robotlar, ekmeği tost makinesine yerleştirme ya da çamaşır katlama gibi gündelik görevler üzerinde eğitiliyor.

    Laboratuvarda, birçok kişinin "iRobot benzeri" olarak tanımladığı insansı bir robot da sergileniyor, ancak robot çoğunlukla atıl durumda ve çok az kişi onu çalışırken gördü. Laboratuvardaki çalışmaların büyük çoğunluğu robotik kolları uzaktan kumanda etmeye odaklanmış durumda.

    OpenAI’nin yaklaşımı, ilk dil modellerinde olduğu gibi büyük miktarda insan kaynaklı veri toplamaya dayanıyor. Uzmanlara göre robotikteki asıl zorluk algoritmalardan çok, yeterli ve kaliteli veri elde etmek.

    Daha önce robotik şirketlerine yatırım yapmıştı

    OpenAI daha önce Figure, 1X ve Physical Intelligence gibi diğer robotik şirketlerine yatırım yapmıştı. Figure ile 2024 yılında imzalanan ortaklık, insansı robotlar için yeni nesil yapay zeka modelleri geliştirmeyi amaçlıyordu, ancak Figure CEO'su Brett Adcock Şubat 2025'te şirketin bu anlaşmadan çekildiğini açıkladı.

    2020'de ilk robotik projesi sona erdiğinde, şirketin ChatGPT'ye daha yoğun bir şekilde odaklandığı yaygın olarak düşünülüyordu. Şimdi ise OpenAI, cihazlara doğru genişlemeyi planladığını ve ChatGPT bilgi tabanını kullanarak bir robota dünyayı nasıl yorumlayacağını ve onunla nasıl etkileşim kuracağını öğretebileceğini belirtti.

    Önceki program, robotların ödül sistemi aracılığıyla öğrendiği deneme yanılma yöntemi olan "takviyeli öğrenmeye" odaklanmıştı. Şimdi ise şirket, robotları eğitmek için büyük miktarda veri topluyor. OpenAI ayrıca Kaliforniya'nın Richmond şehrinde ikinci bir robotik laboratuvar inşa etmeyi planlıyor.

