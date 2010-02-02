Android v1.6 işletim sistemli Alcatel OT-980 prototipi görüntülendi

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Cep telefonu pazarının büyük oyuncuları tarafından yoğun ilgi gören Google'ın Android işletim sistemi anlaşılan Alcatel'i de kendisine çekmiş görünüyor. Alcatel'in Android v1.6 işletim sistemli OT-980 prototipi görüntülendi.

Tasarım olarak Palm Pre'yi bizlere anımsatan kızaklı QWERTY klavyeli OT-980'de 600 MHz saat hızında işlemci, 256 MB RAM, 320x240 piksel dokunmatik ekran, 3G desteği, WI-FI, GPS, Bluetooth, microSD kart girişi, 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3.5 mm jak girişi gibi teknik özelliklerin yer alacağı ifade ediliyor.

OT-980'nin 2010 yılının ortalarına doğru Orange tarafından Fransa'da satışa sunulacağı söyleniyor. Diğer ülkelerle ilgili açıklama yapılmazken telefon Mobil Dünya Kongresi'nde karşımıza çıkarak sürpriz yapabilir.