Android v2.1 (Eclair) işletim sistemli HTC Legend tanıtıldı

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Dün HTC'nin Desire (Bravo), Legend ve HD Mini olmak üzere üç yeni akıllı telefonunu Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2010) sergilemeyi planladığını sizlerle paylaşmıştık. Açıklamalarımızdan saatler sonra yeni modeller teknoloji severlerin huzuruna çıkarıldı.

112 x 56.3 x 11.5 mm ebatlarında ve 126 gram ağırlığında sade tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Legend, ilk bakışta HTC Hero'yu anımsatabilir. 600 MHz saat hızında Qualcomm MSM7227 işlemci, 384 MB RAM ve 512 MB ROM desteğini arkasına alan Legend, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in en güncel sürümü v2.1 Eclair'i kullanmakta ve Eclair'e HTC'nin güncellenen Sense arayüzü eşlik etmekte. 3.2 inç (~8.1 cm) 320x480 piksel dokunmatik kapasitif ekrana sahip telefonun ekranı çoklu dokunmatik (multi-touch) ve AMOLED desteği sunuyor. Bilindiği üzere AMOLED teknolojisi, TFT'ye göre daha az güç tüketiminin yanısıra daha başarılı kontrast oranı ve canlı renkler vaat etmekte.

Legend'da anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli kamera yeterli görülmüş; WI-FI (802.11b/g), A-GPS, Bluetooth gibi günümüzde standart haline gelen bağlantı seçenekleri de göz ardı edilmemiş. Telefonun dikkat çeken diğer yönleri arasında 16 GB'a kadar microSD kart desteği, optik trackpad, RDS'li FM radyo, 3.5 mm jak girişi, miniUSB portu ve 1300 mAh lityum iyon batarya yer alıyor; batarya 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 560 saate varan bekleme, 6 saat 10 dakikaya varan konuşma süresi sunuyor.

HTC Legend'ın 2010 yılının nisan ayına doğru piyasaya sürülmesi beklenirken fiyatla ilgili bilgi verilmedi.

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http://www.slashgear.com/htc-legend-official-amoled-hidden-power-design-1674105/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+(SlashGear)