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Android v2.1 (Eclair) işletim sistemli HTC Legend tanıtıldı

9 yıl
22,6b
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16
Diğer
knight
Haber Editörü
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Android v2.1 (Eclair) işletim sistemli HTC Legend tanıtıldı
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Dün HTC'nin Desire (Bravo), Legend ve HD Mini olmak üzere üç yeni akıllı telefonunu Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2010) sergilemeyi planladığını sizlerle paylaşmıştık. Açıklamalarımızdan saatler sonra yeni modeller teknoloji severlerin huzuruna çıkarıldı.

112 x 56.3 x 11.5 mm ebatlarında ve 126 gram ağırlığında sade tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Legend, ilk bakışta HTC Hero'yu anımsatabilir. 600 MHz saat hızında Qualcomm MSM7227 işlemci, 384 MB RAM ve 512 MB ROM desteğini arkasına alan Legend, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in en güncel sürümü v2.1 Eclair'i kullanmakta ve Eclair'e HTC'nin güncellenen Sense arayüzü eşlik etmekte. 3.2 inç (~8.1 cm) 320x480 piksel dokunmatik kapasitif ekrana sahip telefonun ekranı çoklu dokunmatik (multi-touch) ve AMOLED desteği sunuyor. Bilindiği üzere AMOLED teknolojisi, TFT'ye göre daha az güç tüketiminin yanısıra daha başarılı kontrast oranı ve canlı renkler vaat etmekte.

Legend'da anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli kamera yeterli görülmüş; WI-FI (802.11b/g), A-GPS, Bluetooth gibi günümüzde standart haline gelen bağlantı seçenekleri de göz ardı edilmemiş. Telefonun dikkat çeken diğer yönleri arasında 16 GB'a kadar microSD kart desteği, optik trackpad, RDS'li FM radyo, 3.5 mm jak girişi, miniUSB portu ve 1300 mAh lityum iyon batarya yer alıyor; batarya 3G şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 560 saate varan bekleme, 6 saat 10 dakikaya varan konuşma süresi sunuyor.

HTC Legend'ın 2010 yılının nisan ayına doğru piyasaya sürülmesi beklenirken fiyatla ilgili bilgi verilmedi.

Android v2.1 (Eclair) işletim sistemli HTC Legend tanıtıldı
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http://www.slashgear.com/htc-legend-official-amoled-hidden-power-design-1674105/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+(SlashGear) Yorum Yaz
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ten_don 9 yıl
olay basit!

daha alırken aklın diger cihazda kalacak şekilde bir düzen kurulmuş..
aynı cihazın birde androidlisini çıkartalım olmadı digerinede 1ghz işlemci attıralım ama en önemlisi hiç birini bir araya koymayalım


çözümü de basit algıda seçicilikle sizin için öncelikli olana yöneleceksiniz..misal GPS sizin için hayatiyse kamerasını mp'sini yok farzederek düzene bir çomakta siz sokacaksınız


''all in one'' tabiri tamamen yanılsama, bu cihazlar her şeyi bir arada sunmuyor sizin her şeyi talep etmenize yönelik pazar oluşturuyor


insanın ihtiyaçları sınırlıdır sınırsız olan hırslardır
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Reis-i Eagles 9 yıl
İnceleme: (google translate kullanın)
mobile-review.com/...


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DH Misafiri 9 yıl
bununla kaçtane ürünü oldu ama hepsi de birbirine benziyor. bunun yenilği neresinde bilmiyorum hafif makyajla piyasaya sürüyorlar.
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dhgerenimo57 9 yıl
hero dan belirgin bir farkı yok donanım da ki bir kaç değişiklik dışında.
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Batuist 9 yıl
gözüme biraz tipsiz gözüktü.. Bu arada HTC ne kadar çok konuşulmaya başlandı..
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Reis-i Eagles 9 yıl
http://www.intomobile.com/2010/02/16/we-put-hands-on-the-htc-legend-and-its-all-aluminum-unibody-pics-and-vid.html

pocketnow.com/...

dailymobile.se/...


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Reis-i Eagles 9 yıl
ayak-üstü kurcalama:
engadget.com/...


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..Knight.. 9 yıl
Arayüz videosu;

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husNUKE 9 yıl
desire ne zaman tanıtılacak acaba, nexus one ve htc desire arasında kaldım
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