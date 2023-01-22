Android ve iOS ile rekabet edecek IndOS işletim sistemi geliyor

Hindistan'ın IndOS adlı kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Business Standard'ın özel haberine göre Güney Asya ülkesi bu hamle ile Apple ve Google'ın işletim sistemlerine alternatif sunmayı hedefliyor.
IndOS'un geliştirilmesinden Hindistan hükümeti, start-up'lar ve akademisyenler sorumlu. Üst düzey hükümet kaynakları projenin amacını Android ve iOS işletim sistemiyle rekabet etmek olarak açıklıyor.
Android ve iOS'a alternatif olacak
İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir hükümet yetkilisi "Hindistan dünyanın en büyük mobil cihaz pazarlarından biri. Amacımız seçenek ve rekabet sağlayabilecek güvenli bir Hint mobil işletim sistemi oluşturmak" dedi.
Android şu anda Hindistan'da yüzde 97 gibi ezici bir pazar payına sahip. Projenin zaman çizelgesine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı. Ayrıca şu an için hangi üreticilerin IndOS yüklü cihaz piyasaya süreceği de bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....