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    Android 16 öncesi ikinci adım: Telefon uygulaması tamamen yenilendi

    Google, Android 16 ile birlikte sistem uygulamalarını Material 3 Expressive tasarımıyla yenilemeye devam ediyor. Şimdi sırada Telefon uygulaması var. İşte uygulamanın yeni tasarımı...

    Android 16'nın 'Telefon' uygulaması tanıtıldı: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Google, Android 16 ile birlikte sistem genelinde başlattığı tasarım dönüşümünü sürdürüyor. Material 3 Expressive adı verilen bu yeni tasarım dili, Gmail ve Play Store'un ardından şimdi de Google’ın varsayılan "Telefon" uygulamasına taşındı. Uygulama artık, daha renkli, canlı ve modern bir görünüm sunuyor.

    Google'ın telefon uygulaması yenileniyor

    Paylaşılan kısa blog gönderisinde Google, yeni tasarımın detaylarını açıklarken, uygulamanın beta sürümünde test edilmeye başlandığını duyurdu. Yeniliklerin başında ise alt gezinme çubuğunun sadeleştirilmesi geliyor. Artık yalnızca "Ana Sayfa", "Tuş Takımı" ve "Sesli Mesaj" sekmeleri gösteriliyor. Aramalar, kişiler ve istenmeyen çağrılar gibi filtreler ise Ana Sayfa sekmesine taşınmış.

    Android 16'nın 'Telefon' uygulaması tanıtıldı: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca bu sekme artık favori kişilerle birlikte son arama kayıtlarını da barındırıyor ve aynı kişiden gelen çağrılar da artık ayrı ayrı listeleniyor. Dikkat çeken bir diğer değişiklik ise "Kişiler" sekmesinin tamamen kaldırılması.

    Ortadaki Tuş Takımı sekmesi, artık hareketli bir düğme yerine doğrudan sabit bir konumda yer alıyor. Ayrıca Google yeni bir kaydırma hareketi üzerinde de çalışıyor. Bu hareket ise, telefonu cepten çıkarırken yapılan yanlış dokunmaları azaltmış olacak. Ancak bu özellik henüz deneme aşamasında ve kullanıcı geri bildirimlerine göre son hâlini alacak.

    Material 3 Expressive tasarımı, daha önce Gmail ve Play Store gibi uygulamalarda görülmüştü. Şimdi ise bu yaklaşımın sistemin temel parçalarına yayılmaya başladığını görüyoruz. Son olarak Telefon uygulamasındaki bu güncellemenin, Android 16’nın resmi çıkışından önce tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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