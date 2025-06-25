Android 16 öncesi ikinci adım: Telefon uygulaması tamamen yenilendi

Google'ın telefon uygulaması yenileniyor
Paylaşılan kısa blog gönderisinde Google, yeni tasarımın detaylarını açıklarken, uygulamanın beta sürümünde test edilmeye başlandığını duyurdu. Yeniliklerin başında ise alt gezinme çubuğunun sadeleştirilmesi geliyor. Artık yalnızca "Ana Sayfa", "Tuş Takımı" ve "Sesli Mesaj" sekmeleri gösteriliyor. Aramalar, kişiler ve istenmeyen çağrılar gibi filtreler ise Ana Sayfa sekmesine taşınmış.
Ortadaki Tuş Takımı sekmesi, artık hareketli bir düğme yerine doğrudan sabit bir konumda yer alıyor. Ayrıca Google yeni bir kaydırma hareketi üzerinde de çalışıyor. Bu hareket ise, telefonu cepten çıkarırken yapılan yanlış dokunmaları azaltmış olacak. Ancak bu özellik henüz deneme aşamasında ve kullanıcı geri bildirimlerine göre son hâlini alacak.
Material 3 Expressive tasarımı, daha önce Gmail ve Play Store gibi uygulamalarda görülmüştü. Şimdi ise bu yaklaşımın sistemin temel parçalarına yayılmaya başladığını görüyoruz. Son olarak Telefon uygulamasındaki bu güncellemenin, Android 16’nın resmi çıkışından önce tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: