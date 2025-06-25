Android 16 öncesi ikinci adım: Telefon uygulaması tamamen yenilendi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, Android 16 ile birlikte sistem genelinde başlattığı tasarım dönüşümünü sürdürüyor. Material 3 Expressive adı verilen bu yeni tasarım dili, Gmail ve Play Store'un ardından şimdi de Google’ın varsayılan "Telefon" uygulamasına taşındı. Uygulama artık, daha renkli, canlı ve modern bir görünüm sunuyor.

Google'ın telefon uygulaması yenileniyor

Paylaşılan kısa blog gönderisinde Google, yeni tasarımın detaylarını açıklarken, uygulamanın beta sürümünde test edilmeye başlandığını duyurdu. Yeniliklerin başında ise alt gezinme çubuğunun sadeleştirilmesi geliyor. Artık yalnızca "Ana Sayfa", "Tuş Takımı" ve "Sesli Mesaj" sekmeleri gösteriliyor. Aramalar, kişiler ve istenmeyen çağrılar gibi filtreler ise Ana Sayfa sekmesine taşınmış.

Tam Boyutta Gör Ayrıca bu sekme artık favori kişilerle birlikte son arama kayıtlarını da barındırıyor ve aynı kişiden gelen çağrılar da artık ayrı ayrı listeleniyor. Dikkat çeken bir diğer değişiklik ise "Kişiler" sekmesinin tamamen kaldırılması.

Ortadaki Tuş Takımı sekmesi, artık hareketli bir düğme yerine doğrudan sabit bir konumda yer alıyor. Ayrıca Google yeni bir kaydırma hareketi üzerinde de çalışıyor. Bu hareket ise, telefonu cepten çıkarırken yapılan yanlış dokunmaları azaltmış olacak. Ancak bu özellik henüz deneme aşamasında ve kullanıcı geri bildirimlerine göre son hâlini alacak.

Android 16 alacak telefonlar: İşte tüm markalar ve modeller 2 gün önce eklendi

Material 3 Expressive tasarımı, daha önce Gmail ve Play Store gibi uygulamalarda görülmüştü. Şimdi ise bu yaklaşımın sistemin temel parçalarına yayılmaya başladığını görüyoruz. Son olarak Telefon uygulamasındaki bu güncellemenin, Android 16’nın resmi çıkışından önce tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Android 16'nın "Telefon" uygulaması tanıtıldı: İşte yeni tasarımı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: