Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dikkat! Google kötü amaçlı yazılım içeren sitelerin bile reklamını yapıyor

    Popüler ücretsiz yazılımlar için hazırladıkları sahte web siteleriyle kullanıcıları dolandıran bilgisayar korsanları reklam için Google'ı kullanıyor. Daha da kötüsü arama devinin bu suça alet olması.
    Oy Ver
    Google kötü amaçlı yazılım içeren sitelerin reklamını yapıyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe bakılırsa Google, arama motorunda neyin reklamının yapıldığına çok dikkat etmiyor. Siber suçluların kötü amaçlı yazılım içeren sahte siteleri tanıtmak için arama devinin hizmetlerini aktif olarak kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

    Bilgisayar korsanları özellikle Google Ads platformu aracılığıyla 7-Zip, Blender 3D, Capcut, CCleaner, Notepad++, OBS, Rufus, VirtualBox, VLC Media Player, WinRAR, Putty gibi birçok popüler yazılım sitesinin sahte versiyonlarının reklamını yaptılar. Söz konusu sitelerin tek bir amacı var: kötü amaçlı yazılım yaymak.

    Google kötü amaçlı yazılım içeren sitelerin reklamını yapıyor Tam Boyutta Gör
    Daha da ilginç olan şey bu sahte sitelerin, reklam bloğunda resmi web sayfalarının üstünde gösterilmesi. Dolayısıyla arama yapan kullanıcı site adresine dikkat etmezse tuzağa düşebilir. Zira sayısız kullanıcının bu şekilde kandırıldığı bildiriliyor.

    Kötü amaçlı reklamlar ciddi tehlike

    NFT God takma adlı bir Twitter kullanıcısı, OBS (Open Broadcaster Software) adlı popüler video kayıt ve akış uygulamasının kurulum dosyasını sahte web sitesinden indirdiğini söylüyor. Birkaç saat sonra, arkadaşları kendisine ulaşarak Twitter hesabının saldırıya uğradığını bildirmiş. Tabi olanlar bununla da bitmiyor.

    Bilgisayar korsanlarının kurbanın OpenSea NFT ticaret platformundaki hesabına, bir dizi başka kripto para cüzdanlarına ve Substack, Gmail ve Discord'una erişim sağladıkları ortaya çıktı. BleepingComputer, arama motorunun reklam sonuçlarındaki sahte web siteleri konusunda mevcut tüm verileri topladı ve Google'a gönderdi.

    Google kötü amaçlı yazılım içeren sitelerin reklamını yapıyor Tam Boyutta Gör
    Şirket gerekli adımları attığını söylüyor. Google konuyla ilgili olarak "Reklamverenin kimliğini gizleyerek ve diğer markaları taklit ederek yaptırımlarımızı aşmaya çalışan reklamları yasaklayan sağlam bir politikamız var. Söz konusu reklamları gözden geçirdik ve kaldırdık" açıklamasını yaptı. Ancak yine de ziyaret edilen web sayfaları için tedbiri elden bırakmamak gerek.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 10 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız