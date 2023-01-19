Dikkat! Google kötü amaçlı yazılım içeren sitelerin bile reklamını yapıyor

Bilgisayar korsanları özellikle Google Ads platformu aracılığıyla 7-Zip, Blender 3D, Capcut, CCleaner, Notepad++, OBS, Rufus, VirtualBox, VLC Media Player, WinRAR, Putty gibi birçok popüler yazılım sitesinin sahte versiyonlarının reklamını yaptılar. Söz konusu sitelerin tek bir amacı var: kötü amaçlı yazılım yaymak.
Kötü amaçlı reklamlar ciddi tehlike
NFT God takma adlı bir Twitter kullanıcısı, OBS (Open Broadcaster Software) adlı popüler video kayıt ve akış uygulamasının kurulum dosyasını sahte web sitesinden indirdiğini söylüyor. Birkaç saat sonra, arkadaşları kendisine ulaşarak Twitter hesabının saldırıya uğradığını bildirmiş. Tabi olanlar bununla da bitmiyor.
Bilgisayar korsanlarının kurbanın OpenSea NFT ticaret platformundaki hesabına, bir dizi başka kripto para cüzdanlarına ve Substack, Gmail ve Discord'una erişim sağladıkları ortaya çıktı. BleepingComputer, arama motorunun reklam sonuçlarındaki sahte web siteleri konusunda mevcut tüm verileri topladı ve Google'a gönderdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....