AnTuTu açıkladı: Mayıs 2025'in en güçlü Android telefonları

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasında performans ölçümü konusunda popüler platformlardan biri olan AnTuTu, Mayıs 2025 ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki, hem amiral gemisi hem de orta segment modellerin yer aldığı bu listede hangi cihazlar bulunuyor? Gelin, Mayıs ayının en güçlü Android telefonlarına birlikte bakalım.

Mayıs ayının en güçlü Android telefonları

1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplanan veriler ışığında, amiral gemisi segmentinin lideri bu kez Red Magic 10S Pro+ oldu. Snapdragon 8 Extreme Edition yonga setiyle donatılan cihaz, 2.951.251 puan ile listenin başına yerleşmiş durumda. Onu, Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan X200 Ultra (2.907.396 puan) takip ediyor. Üçüncü sırada ise iQOO Neo10 Pro+ yer alıyor (2.891.558 puan).

Tam Boyutta Gör Listenin dördüncü sırasında OnePlus Ace 5 Pro+ (2.886.176 puan), beşinci sırasında ise vivo X200s (2.872.437 puan) bulunuyor. Son olarak listenin devamında bulunan modeller ise şu şekilde: OPPO Find X8 Ultra, iQOO 13, Honor GT Pro, OPPO Find X8s+ ve OnePlus Ace 5 Pro.

Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 16 Pro Max ortalama 1.947.255, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puana sahip. Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahipti.

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Mayıs 2025'teki en güçlü amiral gemisi Android telefonlar:

Red Magic 10S Pro+ vivo X200 Ultra iQOO Neo10 Pro+ OnePlus Ace 5 Pro+ vivo X200s OPPO Find X8 Ultra (Uydu versiyonu) iQOO 13 Honor GT Pro OPPO Find X8s+ OnePlus Ace 5 Pro

Orta segment telefonlar tarafında ise liderlik 1.782.186 puanla iQOO Z10 Turbo'ya ait. Onu 1.690.675 puanla Redmi Turbo 4 ve 1.590.301 puanla OPPO Reno14 Pro takip ediyor. Qualcomm ve MediaTek rekabeti burada da devam ederken, Dimensity 8400-Ultra en güçlü orta segment çipi olarak dikkat çekiyor. Mayıs 2025'teki en güçlü orta segment Android telefonları ise şu şekilde:

iQOO Z10 Turbo Redmi Turbo 4 OPPO Reno14 Pro OnePlus Ace 3V OPPO Reno14 Redmi K70E Redmi Note 12 Turbo iQOO Z8 iQOO Neo7 SE Redmi Note 12T Pro

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