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    Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %90'a varan fırsatlar!

    Xbox Store'da dev indirim dönemi başladı. Yüzlerce oyunda %90'a varan fırsatlar sunuluyor. Kampanya 31 Temmuz'a kadar geçerli, kaçırmamanız gereken oyunlar burada. 

    Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %90'a varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da yepyeni bir indirim kampanyası başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu 1 hafta boyunca indirime girmiş durumda. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Xbox Store'da İndirim dönemi başladı

    Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. 31 Temmuz 2025'e kadar sürecek indirim döneminde, Batman: NBA 2K25 2.900 TL yerine 290 TL TL, Cyberpunk 2077 799 TL yerine 279,65 TL, Hogwarts Legacy 2.999 TL yerine 749,75 TL,  EA Sports FC 2.899,99 TL yerine 579,99 TL'ye satın alınabiliyor.

    Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz. 

    Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı %
    EA Sports FC 25 2.899,99 TL 579,99 TL %80
    Lies of P  999 TL 499,50 TL %50
    Halo: The Master Chief Collection 110 TL 27,50 TL %75
    Hogwarts Legacy 2.999 TL 749,75 TL %75
    Microsoft Flight Simulator 2020 1000 TL 500 TL %50
    Marvel's Guardians of the Galaxy 1.249 TL 187,35 TL %85
    Call of Duty: Black Ops 6 2.799,99 TL 1.539,99 TL %45
    Sid Meier's Civilization VI 259 TL 51,80 TL %80
    Microsoft Flight Simulator 2020 1000 TL 500 TL %50
    Sid Meier's Civilization VII 2.499 TL 2.124,15 TL %15
    Forza Horizon 5  999 TL 499,50 TL %50
    Call of Duty: Black Ops 6 2.799,99 TL 1.539,99 TL %45
    Skull and Bones 1.750 TL 350 TL %80
    Sea of Thieves 669 TL 234,15 TL %65
    Death Stranding Director's Cut 819 TL 327,60 TL %60
    Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü 950 TL 237,50 TL %75
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    MDK 7 saat önce

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    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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