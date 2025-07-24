Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %90'a varan fırsatlar!

Xbox Store'da İndirim dönemi başladı
Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. 31 Temmuz 2025'e kadar sürecek indirim döneminde, Batman: NBA 2K25 2.900 TL yerine 290 TL TL, Cyberpunk 2077 799 TL yerine 279,65 TL, Hogwarts Legacy 2.999 TL yerine 749,75 TL, EA Sports FC 2.899,99 TL yerine 579,99 TL'ye satın alınabiliyor.
Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.
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|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim Oranı %
|EA Sports FC 25
|2.899,99 TL
|579,99 TL
|%80
|Lies of P
|999 TL
|499,50 TL
|%50
|Halo: The Master Chief Collection
|110 TL
|27,50 TL
|%75
|Hogwarts Legacy
|2.999 TL
|749,75 TL
|%75
|Microsoft Flight Simulator 2020
|1000 TL
|500 TL
|%50
|Marvel's Guardians of the Galaxy
|1.249 TL
|187,35 TL
|%85
|Call of Duty: Black Ops 6
|2.799,99 TL
|1.539,99 TL
|%45
|Sid Meier's Civilization VI
|259 TL
|51,80 TL
|%80
|Microsoft Flight Simulator 2020
|1000 TL
|500 TL
|%50
|Sid Meier's Civilization VII
|2.499 TL
|2.124,15 TL
|%15
|Forza Horizon 5
|999 TL
|499,50 TL
|%50
|Call of Duty: Black Ops 6
|2.799,99 TL
|1.539,99 TL
|%45
|Skull and Bones
|1.750 TL
|350 TL
|%80
|Sea of Thieves
|669 TL
|234,15 TL
|%65
|Death Stranding Director's Cut
|819 TL
|327,60 TL
|%60
|Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü
|950 TL
|237,50 TL
|%75
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya