Xiaomi 16 Ultra, kamera ve batarya konusunda önemli iyileştirmelerle gelecek

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi modeli Xiaomi 16 Ultra ile ilgili ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni telefon, kamera ve batarya tarafında selefine göre önemli iyileştirmeler sunabilir.

Xiaomi 16 Ultra neler sunacak?

Weibo platformunda ortaya atılan söylentilere göre Xiaomi 16 Ultra'nın üç kamerasında da iyileştirmeler gerçekleştirilecek. Ana kameranın 50 MP çözünürlüğünde 1 inç sensöre sahip olacağı belirtiliyor. Selefiyle aynı gibi görünse de, bu sensörün düşük ışık ortamında ve dinamik aralık performansında önemli iyileştirmeler sağlayan yeni bir sensör olacağı iddia ediliyor.

Xiaomi, 15 Ultra'da 1/1,4 inç sensör boyutuna sahip 200 MP periskop telefoto lens kullanmıştı. Xiaomi 16 Ultra'da ise 1/1,28 inç'lik daha büyük bir sensörün kullanılacağı söyleniyor. Bu sensörün, 3x'ten 5x'e kadar kesintisiz optik yakınlaştırmayı destekleyeceği belirtiliyor.

Son olarak, ultra geniş açı kamerada 50 MP 1/1,95 inç Sony LYT600 sensörün yer alacağı belirtiliyor. Bu sensör, Xiaomi 15 Ultra'nın 1/2,76 inç ultra geniş açı sensöründen dhaa büyük.

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Batarya tarafında da önemli bir artış bekleniyor. 7.000 mAh ile 7.500 mAh arasında olması beklenen batarya, 100 W hızlı şarjı ve 50 W kablosuz şarjı destekleyecek.

Raporlara göre telefon, 6,8 inç 2K çözünürlüklü LTPO OLED düz ekrana sahip olacak. Gelişmiş LIPO paketleme teknolojisi sayesinde Xiaomi 16 Ultra'nın dört kenarı da eşit genişliğe sahip son derece dar çerçevelere sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda telefonun ekranının, düşme ve aşınma performansını büyük ölçüde artıran süper seramik camla korunacağı belirtiliyor.

Xiaomi 16 Ultra'nın önümüzdeki senenin başında tanıtılması bekleniyor.

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Xiaomi 16 Ultra'da kamera ve batarya performansı artacak

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