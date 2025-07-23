Nothing, uygun fiyatlı "Lite" modeller piyasaya sürebilir

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Tam Boyutta Gör Yakın zamanda ilk amiral gemisi modeli Phone (3)'ü piyasaya süren Nothing, daha uygun fiyatlı yeni modeller üzerinde çalışıyor olabilir.

"Lite" veya "T" isimli modeller gelebilir

X'teki bir Hintli sızıntı kaynağına göre, şirket ürün yelpazesini "Lite" veya "T" isimli modellerle genişletmeyi planlıyor. Nothing'in şu anda piyasada olan güncel modelleri Phone (3), Phone (3a) ve Phone (3a) Pro.

Henüz modellerin isimleri henüz belli değil ancak şirket daha uygun fiyatlı telefonlarla daha fazla kitleye erişerek pazar payını arttırmayı hedefliyor gibi görünüyor.

Bu ayın başında tanıtılan Phone (3), yeni Glyph Matrix ekranı ve ilginç kamera tasarımıyla bir hayli tartışıldı. Yeni telefonların, daha düşük donanıma ve malzeme kalitesine sahip olsalar da, şirkete has tasarım çizgisini sürdürmesi bekleniyor.

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