Nothing, uygun fiyatlı "Lite" modeller piyasaya sürebilir

"Lite" veya "T" isimli modeller gelebilir
X'teki bir Hintli sızıntı kaynağına göre, şirket ürün yelpazesini "Lite" veya "T" isimli modellerle genişletmeyi planlıyor. Nothing'in şu anda piyasada olan güncel modelleri Phone (3), Phone (3a) ve Phone (3a) Pro.
Henüz modellerin isimleri henüz belli değil ancak şirket daha uygun fiyatlı telefonlarla daha fazla kitleye erişerek pazar payını arttırmayı hedefliyor gibi görünüyor.
Bu ayın başında tanıtılan Phone (3), yeni Glyph Matrix ekranı ve ilginç kamera tasarımıyla bir hayli tartışıldı. Yeni telefonların, daha düşük donanıma ve malzeme kalitesine sahip olsalar da, şirkete has tasarım çizgisini sürdürmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya