Galaxy S26 Edge, daha ince gövde ve daha büyük batarya ile gelebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung, ultra ince Galaxy S25 Edge modelinin takipçisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni modelle ilgili ortaya atılan bir iddia, telefonun selefinden daha ince olmasının yanında daha büyük bataryaya sahip olacağını söylüyor.

Yeni pil malzemesiyle daha yüksek batarya kapasitesi sunabilir

Mayıs ayında tanıtılan Galaxy S25 Edge, 5,8 mm'lik ultra ince kasasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu inceliğin sonucu olarak sadece 3.900 mAh kapasiteli batarya ile gelerek eleştirilerin odağı oldu. X platformunda sızıntılarıyla meşhur Ice Universe, halefi Galaxy S26 Edge'nin daha da ince olacağını, buna rağmen yeni pil malzemesi sayesinde daha büyük batarya ile geleceğini iddia etti. Fakat ihbarcı, batarya kapasitesinin ne olacağını ve hangi batarya teknolojisini kullanacağını açıklamadı.

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Son dönemde Çinli üreticilerin hızla geçiş yapmaya başladığı silikon karbon pil teknolojisi, aynı hacimde daha fazla kapasiteye izin vererek telefonların pil kapasitelerinin artmasına yardımcı oldu. Samsung'un daha önce silikon karbon teknolojisini araştırdığı bildirilmişti, ancak şirketin ilerlemesiyle ilgili herhangi bir haber ulaşmış değil. Galaxy S26 Edge'de bu teknolojinin kullanılıp kullanılmayacağı bilinmese de, batarya kapasitesinin artacak olması olumlu bir gelişme.

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Galaxy S26 Edge, daha ince gövde ve daha büyük pil ile gelebilir

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