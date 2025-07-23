Redmi Turbo 5’in kilit özellikleri sızdırıldı: Dev batarya, güçlü işlemci ve iddialı tasarım

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

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Redmi, yeni orta segment modeli Turbo 5 ile akıllı telefon pazarında iddiasını sürdürüyor. Güvenilir kaynaklara göre cihaz, MediaTek’in henüz tanıtılmayan Dimensity 8500 yonga setiyle test ediliyor. Bu işlemcinin piyasaya çıkarken "Ultra" takısıyla anılması bekleniyor. Global pazarda ise bu modelin Poco X8 Pro adıyla sunulması muhtemel.

Tasarımda sade ama güçlü bir çizgi izlenmiş. 6.6 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü LTPS OLED ekranla gelecek olan telefon; metal çerçevesi, geniş yuvarlatılmış köşeleri ve minimal kamera düzenlemesiyle dikkat çekiyor. Hem şık hem de elde konforlu bir his yaratması hedefleniyor.

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Pil tarafında ise Redmi Turbo 5 büyük bir sürprizle geliyor. Yaklaşık 7.000 mAh kapasiteye sahip olması beklenen yüksek silisyum içerikli batarya, uzun kullanım süresi vadediyor. Kompakt gövdesiyle de günlük kullanımda rahatlık sunması amaçlanıyor.

Redmi'nin bu modeli yıl sonuna doğru Çin’de tanıtması bekleniyor. Şirketin ayrıca Note 15 serisini yaz aylarında, K90 serisini ise kasım ayında duyuracağı konuşuluyor. Turbo 5, hem performans hem de tasarım açısından orta segmentte önemli bir alternatif olmaya aday.

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