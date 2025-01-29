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    AOC oyunseverlerin karşısına 31.5 inçlik kavisli ekran modeliyle çıkıyor

    Son zamanlarda yeni monitörlerini arka arkaya tanıtan AOC, CQ32G4E modeliyle portföyüne yeni bir ismi daha eklemiş oldu. Yeni monitör hem özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çekiyor.

    AOC oyunseverlerin karşısına dev kavisli ekran modeliyle çıkıyor Tam Boyutta Gör

    Oyun monitörleri pazarında kendine sağlam bir yer edinmiş olan AOC, yeni modeli CQ32G4E ile dikkatleri üzerine çekiyor. Büyük ve kavisli ekranı ile sürükleyici bir deneyim sunan bu monitör, üst düzey teknik özellikleriyle oyuncuların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

    CQ32G4E modeli, 31.5 inç büyüklüğündeki 1500R kavisli ekranıyla geniş bir görüş açısı sunarak kullanıcıyı ekrana daha fazla odaklanmaya teşvik ediyor. 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip QHD paneli, detaylı ve keskin görüntüler sağlarken, 3500:1 kontrast oranı ile daha belirgin gölgeler ve derin siyahlar sunuyor. Renk doğruluğu açısından da iddialı olan monitör, %92 DCI-P3 ve %99 sRGB renk gamı kapsamıyla canlı ve gerçeğe yakın renkler vadediyor.

    Oyuncular için en önemli faktörlerden biri olan yenileme hızı konusunda da iddialı olan CQ32G4E, 180Hz yenileme hızı ve 1ms GTG tepki süresiyle hızlı hareket eden sahnelerde bile akıcı ve gecikmesiz bir görüntü sağlıyor. FreeSync ile uyumlu olan Adaptive-Sync teknolojisi sayesinde ekran yırtılmalarını ve takılmaları önleyerek oyun deneyimini daha akıcı hale getiriyor. HDR10 desteğiyle de renklerin ve kontrastın daha etkileyici bir şekilde yansıtılmasını sağlıyor.

    Monitör, Fast VA panel teknolojisi sayesinde renk doğruluğunu artırırken, MBR Sync desteği ile hareket bulanıklığını minimum seviyeye indiriyor. Karanlık sahnelerde detayların daha net görülebilmesini sağlayan Dark Boost özelliği de özellikle rekabetçi oyunlar oynayanlar için büyük avantaj sağlıyor.

    Uzun süreli kullanımlarda göz sağlığını korumaya yönelik özelliklerle donatılan CQ32G4E, düşük mavi ışık filtresi ve titreşimsiz ekran teknolojisiyle göz yorgunluğunu azaltıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde VESA uyumluluğu bulunan monitör, 100x100mm montaj desteği ile farklı kullanım senaryolarına uygun hale geliyor. Bağlantı seçenekleri açısından da oldukça esnek olan cihaz, HDMI 2.0, DP 1.4 ve ses çıkışı portlarıyla birçok cihaz ile kolayca entegre edilebiliyor.

    CQ32G4E, şık ve modern tasarımıyla da dikkat çekiyor. Üçgen şeklindeki gri tonlardaki standı ve kırmızı detayları, monitöre oyun odaklı bir görünüm kazandırıyor. Standı ile birlikte 7.15 kg ağırlığında olan model, stand olmadan ise 6.08 kg ağırlığa sahip.

    Üstün teknik özellikleri ve modern tasarımıyla AOC CQ32G4E, oyun tutkunları için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Piyasada 200 dolar fiyat etiketiyle sunulan monitör, fiyat-performans açısından cazip bir seçenek oluşturuyor.

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