Apple, iMac'te Samsung'un QD-OLED panellerini kullanabilir

Tam Boyutta Gör Son birkaç yıldır Apple, ürünlerinde OLED panellere geçiş yapıyor ve bu panellerin büyük kısmını Samsung'tan tedarik ediyor. Şimdi ise şirketin bu ekran teknolojisini bir sonraki olarak iMac’e getirmeyi planladığı ve bu süreçte yeniden Samsung ile çalışacağı konuşuluyor.

Apple, Samsung ve LG'den panel örnekleri talep etti

ZDNet’in haberine göre Apple, OLED ekranlı iMac modelini 2029 ya da 2030 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda şirket, yaklaşan masaüstü bilgisayarı için hem Samsung Display’den hem de LG Display’den OLED panel örnekleri talep etti.

İddialara göre Apple, Samsung Display’den inç başına 220 piksel (PPI) yoğunluğa sahip OLED panel örneklerini bu yılın ikinci yarısının sonuna kadar teslim etmesini istedi. Bu panellerin, Samsung’un Quantum Dot OLED (QD-OLED) üretim hattında geliştirileceği belirtiliyor. Bu ayın başlarında, Samsung Display'in ortağı SEMES, 220 PPI'yı destekleyebilen QD-OLED mürekkep püskürtmeli ekipmanını gönderdiğini duyurdu. Güney Koreli teknoloji devinin bu ekipmanları, iMac için geliştirilecek panellerin üretiminde kullanması bekleniyor.

LG Display de iMac OLED'e beyaz W-OLED teknolojisiyle karşılık vermeyi planlıyordu, ancak yanıtının Samsung Display'inkinden daha yavaş olması bekleniyor. LG'nin W-OLED'i, Samsung'un QD-OLED'ine kıyasla parlaklık konusunda zayıf kalıyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Display, mevcut 4 katmanlı QD-OLED’e ek olarak, geçen yıldan beri 5 katmanlı QD-OLED’i de seri üretime aldı. Yeni paneller, yeşil katmanının eklenmesiyle parlaklık avantajı sağlanıyor. W-OLED’de beyaz ışık kaynağı renk filtresinden geçerken parlaklık düşerken, QD-OLED’de mavi ışık kaynağı kuantum nokta (QD) renk dönüşüm katmanından geçerek daha yüksek parlaklık elde ediliyor.

LG Display’in ise geçen yıldan beri seri üretimde olan 4 katmanlı W-OLED yerine, hala geliştirme aşamasında olan 5 katmanlı W-OLED ile iMac OLED’e karşılık vermeyi planladığı ifade ediliyor. Aynı şekilde yeşil katmanının eklenmesi parlaklığı artırabiliyor. Ancak 5 katmanlı W-OLED henüz seri üretime geçmiş değil.

LG Display ayrıca, ince metal maske (FMM) kullanmayan “eLEAP” teknolojisini de geliştiriyor. LG içinde bu teknolojiye “Flip” adı veriliyor. Şirketin bu konuda özel bir görev gücü oluşturduğu da belirtiliyor. Ancak eLEAP teknolojisinin kısa vadede seri üretime ne zaman geçeceği henüz bilinmiyor.

