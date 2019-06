AOC, yeni all-in-one bilgisayarı M92'yi tanıttı

All in One bilgisayar üretimi odaklı firma olan AOC, geçen yıl tanıtımını yaptığı M222A all-in-one bilgisayarın ardından CES 2010'da yeni hepsi bir arada bilgisayar modelini tanıttı.

AOC firmasının M92 olarak isimlendirdiği all-in-one bilgisayarın teknik özellikleri şu şekilde oluşuyor

16:9 oranlı 19,nç geniş ekran

1366 x 768 çözünürlük

Intel Atom N270, 1.60Ghz işlemci

1 GB DDR2 533 Mhz bellek (Max. 2GB)

160 Gb sabit disk

1.3 mp dahili kamera

2.1 HD ses çıkışı

4 adet USB girişi

4in1 kart okuyucu

Windows XP Home işletim sistemi

Değiştirilebilir ön panel kapakları

AOC'un ürettiği yeni all-in-one bilgisyarın piyasaya 1000$ fiyat etiketiyle gireceği söyleniyor

