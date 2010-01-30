AOC, yeni all-in-one bilgisayarı M92'yi tanıttı

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All in One bilgisayar üretimi odaklı firma olan AOC, geçen yıl tanıtımını yaptığı M222A all-in-one bilgisayarın ardından CES 2010'da yeni hepsi bir arada bilgisayar modelini tanıttı.
AOC firmasının M92 olarak isimlendirdiği all-in-one bilgisayarın teknik özellikleri şu şekilde oluşuyor
- 16:9 oranlı 19,nç geniş ekran
- 1366 x 768 çözünürlük
- Intel Atom N270, 1.60Ghz işlemci
- 1 GB DDR2 533 Mhz bellek (Max. 2GB)
- 160 Gb sabit disk
- 1.3 mp dahili kamera
- 2.1 HD ses çıkışı
- 4 adet USB girişi
- 4in1 kart okuyucu
- Windows XP Home işletim sistemi
- Değiştirilebilir ön panel kapakları
AOC'un ürettiği yeni all-in-one bilgisyarın piyasaya 1000$ fiyat etiketiyle gireceği söyleniyor
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