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AOC yeni All-in-One bilgisayarı M92'yi tanıttı

AOC, yeni all-in-one bilgisayarı M92'yi tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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All in One bilgisayar üretimi odaklı firma olan AOC, geçen yıl tanıtımını yaptığı M222A all-in-one bilgisayarın ardından CES 2010'da yeni hepsi bir arada bilgisayar modelini tanıttı.

AOC firmasının M92 olarak isimlendirdiği all-in-one bilgisayarın teknik özellikleri şu şekilde oluşuyor

  • 16:9 oranlı 19,nç geniş ekran
  • 1366 x 768 çözünürlük
  • Intel Atom N270, 1.60Ghz işlemci
  • 1 GB DDR2 533 Mhz bellek (Max. 2GB)
  • 160 Gb sabit disk
  • 1.3 mp dahili kamera
  • 2.1 HD ses çıkışı
  • 4 adet USB girişi
  • 4in1 kart okuyucu
  • Windows XP Home işletim sistemi
  • Değiştirilebilir ön panel kapakları

AOC'un ürettiği yeni all-in-one bilgisyarın piyasaya 1000$ fiyat etiketiyle gireceği söyleniyor

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tommy_gunn 9 yıl
Tasarım olarak Sony özentisi :P
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talh4wk 9 yıl
1000 $ çok fazla :S
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DH Misafiri 9 yıl
(A)tatürk (O)rman (Ç)iftliği'nden güzel bir all in one pc
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CoreXXX 9 yıl
atom işlemci ve intel gma ya 1000 dolar, şaka gibi ya.
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Mertcan. 9 yıl
Fiyatı biraz fazla olmuş , bence alınmaz bu ürün rakiplerine bakılırsa.All in one bilgisayarların da performansa yönelmesi için en azından 2-3 sene daha beklememiz lazım.
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tuzunoglu 9 yıl
şaka gibi ya 1000 dolar mı? :D
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curufperlit 9 yıl
kafayi yemis bunlar ya imac alırım daha iyi.
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hakanr 9 yıl
bence çok pahalı
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