AOC’nin performans odaklı yeni oyuncu monitörü, fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor

AOC, rekabetçi e-spor oyuncularına hitap eden yeni nesil oyuncu monitörü AGON AG276FK modelini tanıttı. Bu 27 inçlik ekran, sunduğu yüksek yenileme hızı ve hızlı tepki süreleriyle dikkat çekiyor. 520Hz yenileme hızıyla kullanıcıları buluşturan bu model, oyun performansını üst seviyeye taşımak isteyenler için tasarlandı. Özellikle hızlı ve dinamik oyunlarda akıcılık sağlayan bu özellik, görüntülerin daha pürüzsüz bir şekilde sunulmasına imkan tanıyor.
AGON AG276FK, 1ms gri-arka gri (GtG) tepki süresine ve hızlı IPS paneline sahip. Bu teknolojiler, hareket bulanıklığını minimuma indirerek netlik sağlıyor. Bu özelliklerin birleşimi, hızlı reflekslerin ve hassas nişan almanın gerekli olduğu oyunlarda oyunculara büyük avantaj sunuyor.
Monitör, oyun deneyimini geliştirmek için farklı özellikler barındırıyor. Adaptive Sync teknolojisi, ekran yenileme hızını ekran kartından gelen kare hızına uyumlu hale getirerek yırtılma ve takılmaları önlüyor. Ayrıca, düşük giriş gecikmesi modu sayesinde komutlarınız ekrana daha hızlı yansıyor. Görüntü kalitesini artırmak amacıyla VESA DisplayHDR 400 sertifikasıyla donatılan model, renk canlılığını ve kontrastı üst seviyeye çıkarıyor.
Kullanıcıların ergonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan monitör, yükseklik ayarı, eğim ve döndürme özellikleri sunan bir standa sahip. Arka kısmındaki RGB ışıklandırma ise kişiselleştirme imkanı tanıyor. Bunun yanı sıra, monitör üzerindeki USB girişleri ve oyun ayarlarını kolayca yapmaya olanak tanıyan bir kumanda, oyuncuların günlük kullanımda ihtiyaç duyduğu pratikliği sağlıyor. AOC'nin G-Menu yazılımı da kullanıcıların monitör ayarlarını bilgisayar üzerinden yapmalarına imkan tanıyor.
Avrupa bölgesinde 659 dolar, İngiltere’de ise 530 dolar fiyatla satışa sunulması planlanan AGON AG276FK, performans odaklı oyuncular için oldukça rekabetçi bir seçenek sunuyor. Modelin diğer bölgelerdeki fiyatlandırma ve çıkış tarihleri de yakında netleşecek. Monitör, hız, netlik ve özelleştirilebilir tasarım arayan oyuncular için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir