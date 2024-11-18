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    AOC’nin performans odaklı yeni oyuncu monitörü, fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor

    Son zamanlarda birbiri ardına piyasaya sürdüğü monitör modelleriyle dikkat çeken AOC, bu seferde performans odaklı yeni AGON AG276FK modelini tanıttı. İşte AOC AGON AG276FK'nin özellikleri ve fiyatı.

    AOC yeni monitörü AGON AG276FK'yi resmen tanıttı Tam Boyutta Gör

    AOC, rekabetçi e-spor oyuncularına hitap eden yeni nesil oyuncu monitörü AGON AG276FK modelini tanıttı. Bu 27 inçlik ekran, sunduğu yüksek yenileme hızı ve hızlı tepki süreleriyle dikkat çekiyor. 520Hz yenileme hızıyla kullanıcıları buluşturan bu model, oyun performansını üst seviyeye taşımak isteyenler için tasarlandı. Özellikle hızlı ve dinamik oyunlarda akıcılık sağlayan bu özellik, görüntülerin daha pürüzsüz bir şekilde sunulmasına imkan tanıyor.

    AGON AG276FK, 1ms gri-arka gri (GtG) tepki süresine ve hızlı IPS paneline sahip. Bu teknolojiler, hareket bulanıklığını minimuma indirerek netlik sağlıyor. Bu özelliklerin birleşimi, hızlı reflekslerin ve hassas nişan almanın gerekli olduğu oyunlarda oyunculara büyük avantaj sunuyor.

    Monitör, oyun deneyimini geliştirmek için farklı özellikler barındırıyor. Adaptive Sync teknolojisi, ekran yenileme hızını ekran kartından gelen kare hızına uyumlu hale getirerek yırtılma ve takılmaları önlüyor. Ayrıca, düşük giriş gecikmesi modu sayesinde komutlarınız ekrana daha hızlı yansıyor. Görüntü kalitesini artırmak amacıyla VESA DisplayHDR 400 sertifikasıyla donatılan model, renk canlılığını ve kontrastı üst seviyeye çıkarıyor.

    Kullanıcıların ergonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan monitör, yükseklik ayarı, eğim ve döndürme özellikleri sunan bir standa sahip. Arka kısmındaki RGB ışıklandırma ise kişiselleştirme imkanı tanıyor. Bunun yanı sıra, monitör üzerindeki USB girişleri ve oyun ayarlarını kolayca yapmaya olanak tanıyan bir kumanda, oyuncuların günlük kullanımda ihtiyaç duyduğu pratikliği sağlıyor. AOC'nin G-Menu yazılımı da kullanıcıların monitör ayarlarını bilgisayar üzerinden yapmalarına imkan tanıyor.

    Avrupa bölgesinde 659 dolar, İngiltere’de ise 530 dolar fiyatla satışa sunulması planlanan AGON AG276FK, performans odaklı oyuncular için oldukça rekabetçi bir seçenek sunuyor. Modelin diğer bölgelerdeki fiyatlandırma ve çıkış tarihleri de yakında netleşecek. Monitör, hız, netlik ve özelleştirilebilir tasarım arayan oyuncular için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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