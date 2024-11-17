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    Xiaomi’nin yeni manyetik kablosuz şarj cihazı özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor

    Teknoloji dünyasının çalışkan isimlerinden biri olan Xiaomi, yeni manyetik kablosuz şarj cihazı ile dikkat çekiyor. Yeni model hem fiyatı hem de özellikleri ile öne çıkıyor.

    Xiaomi yeni manyetik kablosuz şarj cihazını satışa sunuyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin yeni manyetik kablosuz şarj cihazı, 30W gücüyle hızlı ve pratik bir şarj deneyimi sunuyor. Hem Xiaomi hem de Apple kullanıcılarına hitap eden bu cihaz, güçlü manyetik bağlantısı ve gelişmiş koruma özellikleriyle dikkat çekiyor. Şu anda Geekwills üzerinden sadece 35,99 dolara satın alınabiliyor.

    Bu kablosuz şarj cihazı, Xiaomi’nin en yeni modelleri için maksimum 30W güce kadar şarj sağlıyor. Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro gibi cihazlar bu yüksek performanstan tam anlamıyla faydalanabiliyor. Diğer modeller için, örneğin Xiaomi 14 veya Redmi K60 serisi, şarj hızı 10W ile sınırlı. Apple kullanıcıları ise MagSafe uyumlu iPhone modelleri için 7,5W şarj gücü elde ediyor. Bu, cihazın farklı markalarla uyumluluğunu sağlarken performanstan olabildiğince ödün vermediğini gösteriyor.

    Otomatik manyetik hizalama teknolojisi, telefonu şarj esnasında yerinde tutmayı başarıyor. Telefonunuzun ufak hareketler yapması durumunda bile şarj kesilmiyor. Bu özellik, özellikle cihazını kullanarak çalışmak isteyenler için büyük bir kolaylık sunuyor. Cihazın geniş uyumluluğu sayesinde MagSafe destekli iPhone 14, 15 ve 16 gibi modellerin yanı sıra Xiaomi 15, Mix Fold serisi ve Redmi K60 gibi cihazlar da destekleniyor.

    Güvenlik önlemleri bu cihazda ön planda tutulmuş. FOD (yabancı cisim algılama) sistemi, cihazınızın zarar görmemesi için yalnızca uygun cihazları şarj ediyor. Aşırı akım ve voltaj koruması gibi özellikler, elektriksel sorunlardan kaynaklanabilecek riskleri minimuma indiriyor. Ayrıca, sıcaklık ve manyetik alan koruması, cihazın farklı koşullarda güvenle çalışmasını sağlıyor.

    Şık tasarımı, yüksek performansı ve güvenlik odaklı yapısıyla Xiaomi Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı 30W, günlük kullanım için güçlü ve pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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