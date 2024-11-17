Xiaomi’nin yeni manyetik kablosuz şarj cihazı özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor

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Xiaomi’nin yeni manyetik kablosuz şarj cihazı, 30W gücüyle hızlı ve pratik bir şarj deneyimi sunuyor. Hem Xiaomi hem de Apple kullanıcılarına hitap eden bu cihaz, güçlü manyetik bağlantısı ve gelişmiş koruma özellikleriyle dikkat çekiyor. Şu anda Geekwills üzerinden sadece 35,99 dolara satın alınabiliyor.

Bu kablosuz şarj cihazı, Xiaomi’nin en yeni modelleri için maksimum 30W güce kadar şarj sağlıyor. Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro gibi cihazlar bu yüksek performanstan tam anlamıyla faydalanabiliyor. Diğer modeller için, örneğin Xiaomi 14 veya Redmi K60 serisi, şarj hızı 10W ile sınırlı. Apple kullanıcıları ise MagSafe uyumlu iPhone modelleri için 7,5W şarj gücü elde ediyor. Bu, cihazın farklı markalarla uyumluluğunu sağlarken performanstan olabildiğince ödün vermediğini gösteriyor.

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Otomatik manyetik hizalama teknolojisi, telefonu şarj esnasında yerinde tutmayı başarıyor. Telefonunuzun ufak hareketler yapması durumunda bile şarj kesilmiyor. Bu özellik, özellikle cihazını kullanarak çalışmak isteyenler için büyük bir kolaylık sunuyor. Cihazın geniş uyumluluğu sayesinde MagSafe destekli iPhone 14, 15 ve 16 gibi modellerin yanı sıra Xiaomi 15, Mix Fold serisi ve Redmi K60 gibi cihazlar da destekleniyor.

Güvenlik önlemleri bu cihazda ön planda tutulmuş. FOD (yabancı cisim algılama) sistemi, cihazınızın zarar görmemesi için yalnızca uygun cihazları şarj ediyor. Aşırı akım ve voltaj koruması gibi özellikler, elektriksel sorunlardan kaynaklanabilecek riskleri minimuma indiriyor. Ayrıca, sıcaklık ve manyetik alan koruması, cihazın farklı koşullarda güvenle çalışmasını sağlıyor.

Şık tasarımı, yüksek performansı ve güvenlik odaklı yapısıyla Xiaomi Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı 30W, günlük kullanım için güçlü ve pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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Xiaomi yeni manyetik kablosuz şarj cihazını satışa sunuyor