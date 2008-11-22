AOC'den tasarımıyla dikkat çeken yeni LCD monitör; F19

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Tasarım odaklı modelleriyle dikkat çekmeyi başaran AOC, F19 isimli yeni LCD monitörünü duyurdu. Piyano siyahı kaplaması ve tasarım ögeleriyle öne çıkan monitör 18.5" boyutunda ve 16:9 görüntü formatını destekliyor.

Çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan AOC F19'un parlaklığı 300 cd/m2, dinamik karşıtlık oranıysa 10,000:1 olarak belirlenmiş. 5ms'lik tepki süresiyle gelen monitör görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini üzeirnde barındırıyor.

AOC'nin 18.5" boyutundaki geniş ekran LCD monitörü için tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 159.99$.