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AOC'den tasarımıyla dikkat çeken yeni LCD monitör; F19

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AOC'den tasarımıyla dikkat çeken yeni LCD monitör; F19
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Tasarım odaklı modelleriyle dikkat çekmeyi başaran AOC, F19 isimli yeni LCD monitörünü duyurdu. Piyano siyahı kaplaması ve tasarım ögeleriyle öne çıkan monitör 18.5" boyutunda ve 16:9 görüntü formatını destekliyor.

Çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan AOC F19'un parlaklığı 300 cd/m2, dinamik karşıtlık oranıysa 10,000:1 olarak belirlenmiş. 5ms'lik tepki süresiyle gelen monitör görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini üzeirnde barındırıyor.

AOC'nin 18.5" boyutundaki geniş ekran LCD monitörü için tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 159.99$.


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St Batuhan 11 yıl
Tasarım ve resim muhtesem keske daha büyük bisi olsaydı :)
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Ultio 11 yıl

Orjinalden alıntı: St Batuhan

Tasarım ve resim muhtesem keske daha büyük bisi olsaydı :)

bencede büyük bir şey olsaydı keşke...
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SnRkRkMn 11 yıl
harbi tasarımı güzelmiş
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