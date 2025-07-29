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    AOC, 260Hz yenileme hızına sahip yeni kavisli oyuncu monitörünü tanıttı

    AOC, oyunculara özel monitör serisini genişletmeye devam ediyor. Yeni tanıtılan CQ27G3ZE modeli, sunduğu yüksek tazeleme hızı, kavisli ekran tasarımı ve geniş renk desteğiyle dikkat çekiyor.

    AOC, 260Hz yeni kavisli oyuncu monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    AOC, oyunculara yönelik ürün yelpazesine dikkat çekici bir model daha ekledi. CQ27G3ZE adlı bu yeni monitör, 27 inç büyüklüğünde 2560x1440 çözünürlüklü bir Fast VA panelle geliyor. 1000R kavisli ekran, 260Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresiyle yüksek tempolu oyunlar için güçlü bir performans sunuyor. Yaklaşık 237 dolardan satışa sunulan model, fiyat-performans dengesiyle öne çıkıyor.

    Ekran, AMD FreeSync ile uyumlu Adaptive-Sync desteği sayesinde ekran yırtılmalarını önlüyor. %99 sRGB ve %92 DCI-P3 renk gamı desteğiyle geniş bir renk yelpazesi sunarken, fabrikadan kalibre edilmiş Delta E<2 değeriyle kutudan çıkar çıkmaz doğru renkler veriyor. 400 nit parlaklık seviyesi ve HDR desteğiyle hem parlak hem de karanlık sahnelerde detaylar korunuyor.

    Monitörün donanımı kadar yazılım tarafı da güçlü. G-Menu arayüzüyle kullanıcılar oyun modlarını ve görüntü ayarlarını kolayca kişiselleştirebiliyor. Görüş avantajı sağlayan nişangâh, FPS sayacı, siyah dengeleyici ve hareket bulanıklığı azaltma gibi seçenekler de sunulmuş.

    İki HDMI 2.0 ve iki DisplayPort bağlantısının yanı sıra 3.5mm ses çıkışı da bulunuyor. Uzun kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmak için düşük mavi ışık modu ve titreşimsiz arka aydınlatma desteği eklenmiş.

    Şık ve oyuncu odaklı tasarımıyla dikkat çeken monitör, yükseklik, eğim ve dönüş ayarlarına sahip ergonomik bir standla birlikte geliyor. Dileyen kullanıcılar için VESA duvar montajı da destekleniyor.

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