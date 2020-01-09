App Store rekor kırdı: 2020’nin ilk gününde 386 milyon dolar kazanç

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2019’da bol bol para kazanan Apple, 2020’ye de böyle bir giriş yaptı. Sadece Noel arifesi ve yeni yılın ilk günü arasında 1,42 milyar dolar kazanan Apple, geliştiricilere 2019’un tamamında 38 milyar dolar ödedi.

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Apple başarılı geçirdiği yılın ardından 2020Yi de rekor kırarak açtı. Yeni yılın ilk gününde 386 milyon dolarlık gelir getiren App Store, geçen yıla oranla %20’lik bir artış yakaladı.

Apple’ın servislere yöneldiği önemli bir yıl da olan 2019’un ardından App Store’da yerini alan Apple TV+, News+ ve Arcade, Apple Music ve Apple Pay gelirleriyle birleştiğinde mağaza büyük bir gelir kapısı hâline geldi.

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Apple satılan servislerin ücretleri hakkında bağımsız olarak bilgileri paylaşmadı.

https://www.apple.com/newsroom/2020/01/apple-rings-in-new-era-of-services-following-landmark-year/

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