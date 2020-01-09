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    App Store rekor kırdı: 2020’nin ilk gününde 386 milyon dolar kazanç

    Apple'ın mobil platformunda uygulama sunduğu mağazası App Store hakkında ekonomik veriler halkla paylaşıldı. Bunlara göre 2020'ye hızlı başlayan Apple 386 milyon doları bir günde kazandı.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    App Store rekor kırdı: 2020’nin ilk gününde 386 milyon dolar kazanç
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    2019’da bol bol para kazanan Apple, 2020’ye de böyle bir giriş yaptı. Sadece Noel arifesi ve yeni yılın ilk günü arasında 1,42 milyar dolar kazanan Apple, geliştiricilere 2019’un tamamında 38 milyar dolar ödedi. 

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    Apple başarılı geçirdiği yılın ardından 2020Yi de rekor kırarak açtı. Yeni yılın ilk gününde 386 milyon dolarlık gelir getiren App Store, geçen yıla oranla %20’lik bir artış yakaladı.

    Apple’ın servislere yöneldiği önemli bir yıl da olan 2019’un ardından App Store’da yerini alan Apple TV+, News+ ve Arcade, Apple Music ve Apple Pay gelirleriyle birleştiğinde mağaza büyük bir gelir kapısı hâline geldi. 

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    Apple satılan servislerin ücretleri hakkında bağımsız olarak bilgileri paylaşmadı.



    https://www.apple.com/newsroom/2020/01/apple-rings-in-new-era-of-services-following-landmark-year/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 5 sa.
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