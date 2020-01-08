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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer Kishi oyun kontrolcüsü en düşük gecikmeye odaklanıyor

    Telefonunuzun bağlantı portlarını kullanan Razer Kishi bu sayede sinyal gecikmelerini en aza indirmeyi amaçlıyor. Razer Kishi özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer Kishi oyun kontrolcüsü en düşük gecikmeye odaklanıyor
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    Mobil cihazlarda eSpor kaynaklı oyunculuk önem kazanmaya başladı ve sadece telefon ekranıyla hassas oyun oynamak mümkün olmuyor. Bu bakımdan yetenekli oyun kontrolcülerine ihtiyaç duyuluyor. 

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    Razer Kishi özellikleri ve fiyatı

    Pek çok kontrolcü Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor ancak gecikmesiz aktarım için özel teknolojiler gerekli ve bu da maliyeti yükseltiyor. Bu bakımdan kablolu kontrolcüler biraz daha öne çıkıyor. 

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    Razer tarafından CES 2020 fuarında tanıtıaln Kishi oyun kontrolcüsü USB Tip-C veya Lightning portları üzerinden bağlantı kuruyor ve bu sayede tepki gecikmelerini en aza indirmeyi amaçlıyor. Portların telefonlarda ortada yer alması gerekiyor. 

    Kontrolcünün alt kısmında Gamevice kemer mekanizması var ve telefonun boyutuna göre uzayabiliyor. Pixel XL serisi, iPhone 7 ve sonrası, pek çok Samsung telefonunun kontrolcüye sığabildiği ifade ediliyor. 

    Şarj portu sayesinde oyun oynarken bataryanın seviyesini düşünmenize de gerek bırakmayan Razer Kishi kontrolcüsünün Project X bulut oyun sistemi üzerinde test edildiği ve gecikmesiz bir kontrol sunduğu ifade ediliyor. Razer Kishi yaz aylarına doğru piyasaya çıkacak ve fiyatının 100$ civarında olması bekleniyor. 
     



    https://www.engadget.com/2020/01/07/razer-kishi-gamepad-plugs-into-your-phone-for-minimal-latency/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Çağdaş 1 hf.
    Ne olursa olsun, bir kontrolcü için 100 usd yüksek bir tutar. Ipega marka biraz daha piyasaya girse oturur aslında
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