Steve Jobs'a ait Apple 1 prototipi, açık artırmayla rekor fiyata satıldı

1976'dan günümüze ulaşan Apple'ın ilk bilgisayar prototipi, açık artırmayla rekor fiyata satıldı. Apple 1 prototipinin Steve Jobs’a ait olduğu, Steve Wozniak tarafından yapıldığı söyleniyor.

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Beklenenin çok üzerinde fiyata satıldı

Steve Wozniak’ın tasarladığı söylenen, 1970’lerden kalma ilk Apple bilgisayar, geçtiğimiz günlerde açık artırmayla satıldı. En az 500.000 dolara alıcı bulması beklenen Apple 1 prototipi, isminin açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncu tarafından 677.000 dolara satın alındı.

Sadece 200 civarında Apple-1 bilgisayar üretildiği biliniyor. Başlangıçta 666 dolara mal olan cihazlar, o zamandan beri açık artırma usulüyle büyük meblağlara satılıyor. Ancak RR Auction aracılığıyla satılan model, çok özel.

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1976'dan günümüze

Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs’un 1976’da demo olarak kullandığı bir prototip. Prototip, Apple-1’i satan dünyanın ilk bilgisayar mağazalarından birinde Paul Terrel’e gösterilmiş. Bilgisayarda, ayrıca standart Apple Computer 1 etiketi yerine Apple Computer A yazısı yazıyor.

RR müzayede evine göre, prototip, Jobs’un çocukluğunun geçtiği evde uzun yıllar boyunca kaldı. Paul Terrel, kendisine hediye edilen bilgisayarı yıllar sonra satmaya karar verdi. Devre kartının bir kısmının kırıldığı görülüyor.

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Birinci nesil iPhone da alıcı buldu

Aynı müzayedede kapalı kutusunda, birinci nesil iPhone, 35.000 dolara satıldı.

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