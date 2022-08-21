Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steve Jobs'a ait Apple 1 prototipi, açık artırmayla rekor fiyata satıldı

    Steve Jobs'un 1970'lerde kullandığı Apple'ın ilk bilgisayar prototipi, açık artırma usulüyle satıldı. Apple 1 prototipi, beklenenin çok üstünde fiyata gitti.    
    1

    Apple 1 prototipi açık artırma

    1976'dan günümüze ulaşan Apple'ın ilk bilgisayar prototipi, açık artırmayla rekor fiyata satıldı. Apple 1 prototipinin Steve Jobs’a ait olduğu, Steve Wozniak tarafından yapıldığı söyleniyor.

    Beklenenin çok üzerinde fiyata satıldı

    Steve Wozniak’ın tasarladığı söylenen, 1970’lerden kalma ilk Apple bilgisayar, geçtiğimiz günlerde açık artırmayla satıldı. En az 500.000 dolara alıcı bulması beklenen Apple 1 prototipi, isminin açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncu tarafından 677.000 dolara satın alındı.

    Sadece 200 civarında Apple-1 bilgisayar üretildiği biliniyor. Başlangıçta 666 dolara mal olan cihazlar, o zamandan beri açık artırma usulüyle büyük meblağlara satılıyor. Ancak RR Auction aracılığıyla satılan model, çok özel.

    Apple 1 bilgisayar prototipi
    Tam Boyutta Gör

    1976'dan günümüze

    Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs’un 1976’da demo olarak kullandığı bir prototip. Prototip, Apple-1’i satan dünyanın ilk bilgisayar mağazalarından birinde Paul Terrel’e gösterilmiş. Bilgisayarda, ayrıca standart Apple Computer 1 etiketi yerine Apple Computer A yazısı yazıyor.

    RR müzayede evine göre, prototip, Jobs’un çocukluğunun geçtiği evde uzun yıllar boyunca kaldı. Paul Terrel, kendisine hediye edilen bilgisayarı yıllar sonra satmaya karar verdi. Devre kartının bir kısmının kırıldığı görülüyor.

    Apple-1 prototipi
    Tam Boyutta Gör

    Birinci nesil iPhone da alıcı buldu

    Aynı müzayedede kapalı kutusunda, birinci nesil iPhone, 35.000 dolara satıldı.

    Kaynakça https://www.pcmag.com/news/prototype-apple-1-computer-sells-for-677196-at-auction https://www.rrauction.com/auctions/lot-detail/345735106445006-steve-jobs-39-s-apple-1-computer-prototype/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    A
    atomkarınca74 1 gün önce

    batarya nasıl anlaşılır

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız