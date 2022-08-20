Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ücretsiz onarım programının süresini uzattı

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Apple'dan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro kullanıcıları için sevindirici bir haber geldi. Öyle ki söz konusu iPhone modellerinde yaşanan kulaklık ses sorunları sebebiyle başlatılan ücretsiz onarım programı bir yıl daha uzatıldı.

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Ses sorunu yaşayan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri ücretsiz onarılacak

Şirket, daha önce iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde kulaklık modülü içerisindeki bir komponentin bozulması sebebiyle yaşanan ses sorunlarını doğrulamış ve iki yıllık ücretsiz onarım programı başlatmıştı. Şimdi ise söz konusu onarım programı bir yıl daha uzatıldı.

Böylece Ekim 2020 ile Nisan 2021 arasında üretilen ve kulaklık ses sorunu yaşayan cihazlar, ilk perakende satışından sonraki üç yıla kadar Apple yetkili servislerince ücretsiz onarılacak.

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Apple, iPhone 12 veya iPhone 12 Pro'da herhangi bir arama gerçekleştirildiğinde kulaklıktan ses gelmemesi durumunda, cihazların onarım programına uygun olabileceğini belirtiyor ve kullanıcıların Apple yetkili servislerine başvurmalarını öneriyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerindeki kulaklık ses sorununun iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinde bulunmadığının da altını çizelim.

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iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için onarım programı uzatıldı