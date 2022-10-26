Apple 16 inç büyüklüğünde olan bir iPad üretebilir

Apple 16 inç iPad modelini ne zaman piyasaya sürecek?
The Information tarafından yapılan ilgili haberde Amerikan teknoloji firmasının bugüne kadarki en büyük iPad'i üretmek için şu anda çok çalıştığını belirtildi. Bu model gelecek yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülebilir.
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra'nın ekran boyutu 14.6 inç. Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni tabletten 1.4 inç daha küçük. 16 inçlik tablet ise beşinci nesil iPad Pro'dan (12.9 inç) 3.1 inç daha büyük olacak.
Bu soruların cevabı henüz yok. Türkiye'de satılan 5. nesil iPad Pro'nun 11 inç ekranlı modeli 20.499 TL. Kendisinin 12.9 inç büyüklüğünde olan versiyonu ise 28.499 TL.Kaynakça https://www.theinformation.com/articles/apple-is-working-on-a-16-inch-ipad-further-blurring-line-with-laptops https://www.androidauthority.com/large-apple-ipad-3225040/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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