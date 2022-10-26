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    Apple 16 inç büyüklüğünde olan bir iPad üretebilir

    Apple'ın yeni bir iPad üzerinde çalıştığı günlerdir söyleniyor. Bu dev tabletin tasarım anlamında dizüstü bilgisayar ve tablet karışımı bir ürün olacağı belirtiliyor. Muhtemel çıkış tarihi ne?
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    Apple'ın yeni bir iPad ürünü üzerinde çalıştığı öne sürüldü. 16 inç büyüklüğünde olacağı söylenen bu cihazın tablet ve dizüstü bilgisayar karışımı bir ürün olacağı konuşuluyor. Fiyat ile ilgili bir bilgi mevcut değil.

    Apple 16 inç iPad modelini ne zaman piyasaya sürecek?

    The Information tarafından yapılan ilgili haberde Amerikan teknoloji firmasının bugüne kadarki en büyük iPad'i üretmek için şu anda çok çalıştığını belirtildi. Bu model gelecek yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülebilir.

    Samsung Galaxy Tab S8 Ultra'nın ekran boyutu 14.6 inç. Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni tabletten 1.4 inç daha küçük. 16 inçlik tablet ise beşinci nesil iPad Pro'dan (12.9 inç) 3.1 inç daha büyük olacak. 

    Apple iPad Pro 5th Generation 12.9 inch Tam Boyutta Gör
    The Information isimli kaynakta Apple'ın bu dev tableti iPad serisinde hangi strateji ile konumlandıracağı belirtilmemiş. Bu tablet yeni bir iPad Pro mu olacak yoksa Apple bu cihaza yeni bir isim verip sıfırdan bir seri mi yaratacak?

    Bu soruların cevabı henüz yok. Türkiye'de satılan 5. nesil iPad Pro'nun 11 inç ekranlı modeli 20.499 TL. Kendisinin 12.9 inç büyüklüğünde olan versiyonu ise 28.499 TL

    Kaynakça https://www.theinformation.com/articles/apple-is-working-on-a-16-inch-ipad-further-blurring-line-with-laptops https://www.androidauthority.com/large-apple-ipad-3225040/
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