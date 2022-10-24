OLED ekranlı iPad Pro en erken 2024 Baharında

Tam Boyutta Gör Renkleri daha derin ve daha canlı gösteren OLED teknolojisi akıllı telefon ve akıllı telefonlarda oldukça yaygın. Bununla birlikte boyut büyüdükçe maliyet arttığı için monitör, dizüstü gibi büyük ekranlarda OLED ekran sıklığı çok aza iniyor.

OLED ekranlı iPad Pro ne zaman?

Apple da henüz maliyetler istediği seviyeye gelmediği için MacBook ve iPad ailesinde miniLED teknolojisini tercih ediyor. Bununla birlikte 2024 sonrasında OLED ekranlara geçiş başlayabilir.

Apple M2 işlemcili MacBook Pro’lar gelecek yıl çıkacak 2 ay önce eklendi

Yeni gelişmelere göre 2024 ilkbahar aylarında OLED ekranlı iPad Pro modellerini satışa sunmayı planlıyor. Bu ekranların iPhone serisinde kullanılan ekran ile aynı kalitede olacağı belirtiliyor. iPhone 14 Pro Max ekranı bilindiği üzere DisplayMate testlerinden tam not almıştı. Ayrıca Apple’ın katı ve esnek OLED bileşenlerini melezleyerek üretim maliyetini de düşüreceği ifade ediliyor.

Melez OLED ekranları muhtemelen Samsung üretecek ve görüşmeler devam ediyor. Samsung’un belirli bir miktar siparişin altında üretim yapmak istemediği de gelen bilgiler arasında. Diğer taraftan OLED ekranlı MacBook Pro için ise 2025 yılı işaret ediliyor.

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iPad Pro ne zaman OLED ekrana kavuşacak?