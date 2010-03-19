Apple, 27 inçlik LED Cinema Display Haziran ayında satışa sunabilir

Haber Editörü
Apple Insider'ın Apple'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple önümüzdeki Haziran ayında 27 inçlik LED Cinema Display ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Kasa olarak hala 900 dolardan satışta olan 24 inçlik LED Cinema Display'e benzeyeceği belirtilen 27 inçlik LED Cinema Display'de geçtiğimiz Ekim ayında satışa sunulan 27 inçlik iMac'lerdeki panel kullanılacak ve 2560x1440 piksel çözünürlüğünü destekleyecek.
Kaynaklar 2008 yılının son bölümünde 24 inçlik LED Cinema Display'i satışa sunan Apple, geçen zamanda piyasanın yüksek çözünürlüklü ve büyük boyutlu LCD panellerin maliyetinin yeterli seviyeye gelmesini beklediğini belirtiyor.
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Alıcının masasına 30" sığmıyordur veya 3" küçük olsun yeni üretim olsun istiyordur. Tüketici her şeyi ister, üretici yapınca yine eleştirilir ama.
@farmakoloji
Doğru düzgün kullanmadığınız bir ürün hakkında nasıl "matah bir şey değil" yorumunda bulunuyorsunuz bunu anlayamadım. Üretildiği yerde diğer bilgisayarlardan 100-200 dolar daha pahalı, ülkemize getiren ithalatçı firmanın kabahatini üreticiye mal etmek pek doğru değil bence.
Yazdığım yorumun tümünü anlamamışsın arada ki 3 kelimeyi nasıl anlayacaksın arkadaşım.İyi oku irdele sonra yorum yaz.
Not: Iphone 4g ya da hd ne olacaksa artık ismi onu alacağım rezerv olarak tutuyorum onu.