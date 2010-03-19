Apple, 27 inçlik LED Cinema Display Haziran ayında satışa sunabilir

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Apple Insider'ın Apple'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple önümüzdeki Haziran ayında 27 inçlik LED Cinema Display ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Kasa olarak hala 900 dolardan satışta olan 24 inçlik LED Cinema Display'e benzeyeceği belirtilen 27 inçlik LED Cinema Display'de geçtiğimiz Ekim ayında satışa sunulan 27 inçlik iMac'lerdeki panel kullanılacak ve 2560x1440 piksel çözünürlüğünü destekleyecek.

Kaynaklar 2008 yılının son bölümünde 24 inçlik LED Cinema Display'i satışa sunan Apple, geçen zamanda piyasanın yüksek çözünürlüklü ve büyük boyutlu LCD panellerin maliyetinin yeterli seviyeye gelmesini beklediğini belirtiyor.