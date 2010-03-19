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Apple, 27 inçlik LED Cinema Display Haziran ayında satışa sunabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Apple, 27 inçlik LED Cinema Display Haziran ayında satışa sunabilir
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Apple Insider'ın Apple'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple önümüzdeki Haziran ayında 27 inçlik LED Cinema Display ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Kasa olarak hala 900 dolardan satışta olan 24 inçlik LED Cinema Display'e benzeyeceği belirtilen 27 inçlik LED Cinema Display'de geçtiğimiz Ekim ayında satışa sunulan 27 inçlik iMac'lerdeki panel kullanılacak ve 2560x1440 piksel çözünürlüğünü destekleyecek.

Kaynaklar 2008 yılının son bölümünde 24 inçlik LED Cinema Display'i satışa sunan Apple, geçen zamanda piyasanın yüksek çözünürlüklü ve büyük boyutlu LCD panellerin maliyetinin yeterli seviyeye gelmesini beklediğini belirtiyor.


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tec 9 yıl
30" ler çok pahalı nedense 27" ler daha uygun fiyatlı oluyorlar. bu yüzden 27" furyasına katılan firma sayısı ne kadar artar bu alanda rekabet ne kadar çoğalırsa o kadar iyi. dell den sonra apple da çıkarmalıydı zaten...
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killnOd 9 yıl
Bu boyuta ve bu fiyata sahip olacak bir LED ekranda heleki isminde Cinema geciyorsa mutlaka ama mutlaka en azindan 120hz olmali , 240hz olursa daha iyi olur tabi
Yani kisacasi tam olarak 3D olayi desteklenmeli.
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The Force 9 yıl
@taskin57
Alıcının masasına 30" sığmıyordur veya 3" küçük olsun yeni üretim olsun istiyordur. Tüketici her şeyi ister, üretici yapınca yine eleştirilir ama.
@farmakoloji
Doğru düzgün kullanmadığınız bir ürün hakkında nasıl "matah bir şey değil" yorumunda bulunuyorsunuz bunu anlayamadım. Üretildiği yerde diğer bilgisayarlardan 100-200 dolar daha pahalı, ülkemize getiren ithalatçı firmanın kabahatini üreticiye mal etmek pek doğru değil bence.
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DeepNote 9 yıl

The Force

@taskin57

Alıcının masasına 30" sığmıyordur veya 3" küçük olsun yeni üretim olsun istiyordur. Tüketici her şeyi ister, üretici yapınca yine eleştirilir ama.

@farmakoloji

Doğru düzgün kullanmadığınız bir ürün hakkında nasıl "matah bir şey değil" yorumunda bulunuyorsunuz bunu anlayamadım. Üretildiği yerde diğer bilgisayarlardan 100-200 dolar daha pahalı, ülkemize getiren ithalatçı firmanın kabahatini üreticiye mal etmek pek doğru değil bence.


Yazdığım yorumun tümünü anlamamışsın arada ki 3 kelimeyi nasıl anlayacaksın arkadaşım.İyi oku irdele sonra yorum yaz.
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taskin57 9 yıl
Apple cephesinde maliyetlerin düşeceği öngörülse hatta gerçekten de düşse de, Apple, kendisine gönül vermiş ya da vermek isteyen müşterileri kazıklamaya devam edecek gibi görünüyor. Zira piyasada halen satılmakta olan 24" ve 30" lik monitörleri varken ne diye 27" lik monitör yaparlar ki? Tamamen duygusal olduğunu düşünüyorum....
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DeepNote 9 yıl
2000 dolar olur herhalde türkiye satış fiyatı. Yahu telefonu 2 milyar notebookları 3 milyar 5 milyar ekranları bu para. Amerikan ürünü nedenseTürkiye pazarına euro ile sürülüyo ne ayak anlamadım ben bu işi. Ayrıca çok da matah değil ürünleri iphone ve ipod dışında.98 yılıydı sanırım bizim üniversite de bir tane bilgisayarda o zaman ki apple'ın işletim sistemi ne haltsa işte onu kullanmaya çalıştım kocaman toplu ibm mouse ile birlikte tiksinmiştim. Geçtiğimiz yılda arkadaşım macbook air aldı geldi tüy gibi çok hoş ama windows alışkanlığı herhalde hiç pratik gelmedi. Medya da olduğum için apple'ın profesyonel edisyonları final cut vb. çok tutuluyor biliyorum ama bireysel kullanıcı olan bana bu fiyatlarla bir os işletim sistemli mac zor satarlar. Gider alienware alırım dell xps alırım ama inadına mac'a para vermem yok arkadaş soygun bu başka halt değil.

Not: Iphone 4g ya da hd ne olacaksa artık ismi onu alacağım rezerv olarak tutuyorum onu.
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TELESCOPE 9 yıl
piyasaya sürülmüş bir ürün bu,tanıtımının yapılmasına teşekkürler
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