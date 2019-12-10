Apple 28 yıl aradan sonra CES 2020 fuarında

Tam Boyutta Gör

Teknoloji dünyasında her zaman kendi etkinliklerini yaparak ilgi toplamayı hedefleyen ve bu nedenle herhangi bir teknoloji fuarına katılmayan Apple tam 28 yıl sonra CES 2020 fuarında boy göstermeye hazırlanıyor.

Sahne yok

Apple son olarak 1992 yılında Newton adındaki taşınabilir cihaz platformunun tanıtımını CES 92 fuarında yapmıştı. Sonrasında Macworld Expo, WWDC, iPhone ve iPad etkinlikleri düzenlemeye başladı ve büyük de bir ilgi gördü. Hatta teknoloji fuarları esnasında Apple’ın yeni reklam filmleri veya tanıtımlarla ilgiyi kaydırdığı da biliniyor.

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CES 2020 fuarında Apple herhangi bir sahne veya açılış konuşması yapmayacak. Haliyle bir ürün tanıtımı da yok. Apple gizlilikten sorumlu kıdemli yöneticisi Jane Horvath’ın bir yuvarlak masa toplantısında kullanıcı gizliliği ile ilgili düşüncelerini paylaşacağı ifade ediliyor.

Son dönemde artan kullanıcı gizliliği endişeleri nedeniyle Apple’ın fuara katılma kararı aldığı tahmin ediliyor. Bunun sonrasında yine herhangi bir fuarda boy göstermesi beklenmiyor.

https://www.engadget.com/2019/12/09/apple-returns-to-ces-for-2020/