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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple 28 yıl aradan sonra CES 2020 fuarında

    Sürpriz bir kararla CES 2020 fuarına katılma kararı alan Apple beklentilerin aksine kullanıcı gizliliği ile ilgili yapılacak bir yuvarlak masa toplantısında düşüncelerini paylaşacak.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple 28 yıl aradan sonra CES 2020 fuarında
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji dünyasında her zaman kendi etkinliklerini yaparak ilgi toplamayı hedefleyen ve bu nedenle herhangi bir teknoloji fuarına katılmayan Apple tam 28 yıl sonra CES 2020 fuarında boy göstermeye hazırlanıyor.

    Sahne yok

    Apple son olarak 1992 yılında Newton adındaki taşınabilir cihaz platformunun tanıtımını CES 92 fuarında yapmıştı. Sonrasında Macworld Expo, WWDC, iPhone ve iPad etkinlikleri düzenlemeye başladı ve büyük de bir ilgi gördü. Hatta teknoloji fuarları esnasında Apple’ın yeni reklam filmleri veya tanıtımlarla ilgiyi kaydırdığı da biliniyor.

    Ayrıca Bkz. "Deepfake videolar Snapchat platformunda"

    CES 2020 fuarında Apple herhangi bir sahne veya açılış konuşması yapmayacak.  Haliyle bir ürün tanıtımı da yok. Apple gizlilikten sorumlu kıdemli yöneticisi Jane Horvath’ın bir yuvarlak masa toplantısında kullanıcı gizliliği ile ilgili düşüncelerini paylaşacağı ifade ediliyor.

    Son dönemde artan kullanıcı gizliliği endişeleri nedeniyle Apple’ın fuara katılma kararı aldığı tahmin ediliyor. Bunun sonrasında yine herhangi bir fuarda boy göstermesi beklenmiyor.



    https://www.engadget.com/2019/12/09/apple-returns-to-ces-for-2020/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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    Jwjsu 2 gün yeni yorumcu
    Napam la alemi mi bunu? Ne la bu a.
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    V4LKyR 2 gün
    Ahangida.
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