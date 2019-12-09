Deepfake videolar Snapchat platformunda

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Son dönemde kullanıcıların yüz ifadesini ünlü sanatçıların yüz ifadesi ile değiştiren deepfake teknolojisi gittikçe popüler olmaya başladı. Deepfake videolarında ya tamamen yüz değiştiriliyor ya da dudak hareketleri yüze ekleniyor. Ünlü platformlar da bu trendden uzak kalmak istemiyor.

Snapchat Cameo nedir?

Snapchat platformunun Cameo adını verdiği yeni özelliği kullanıcıların yüz ifadelerini diğer kişilerin yüzleri ile değiştirerek kısa kliplerde rol almalarına imkân tanıyor. Firma bu özellikte zengin gerçeklik ve yapay zekâ teknolojilerini kullanıyor.

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Snapchat Cameo özelliği diğer deepfake videoların aksine fazla gerçekçi olmaktan kaçınıyor ve kullanıcıların yerleştirmeyi fark etmesini sağlıyor. Cameo özelliği daha çok Bitmoji özelliğinin gelişmiş hali olarak gösteriliyor ve Bitmoji klavyesinin içerisinden ulaşılıyor.

Kullanıcılar uygulamada basit bir özçekim yaptıktan sonra bir dizi kısa klip içerisinden seçim yapıyor. Uygulama sonrasında ise kullanıcının yüzünü bu klipteki oyuncunun yüzünün yerine yerleştiriyor. Böylece kullanıcıya ait bir klip ortaya çıkmış oluyor. Snapchat Cameo hali hazırda dağıtıma başlamış durumda.

https://www.slashgear.com/snapchat-cameo-will-let-you-deepfake-your-way-into-starring-roles-08602612/