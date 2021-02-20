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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, 6G teknolojisini geliştirme konusunda hızlı adımlar atmaya devam ediyor

    Apple, Bloomberg'in bir haberine göre yeni nesil (6G) kablosuz iletişim sistemlerini araştıracak ve tasarlayacak mühendisler arıyor.
    20 Şubat 2021, 17:00 (11 sa.)
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    iPhone
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, 6G teknolojisini geliştirme konusunda hızlı adımlar atmaya devam ediyor
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    Apple'ın ilk 5G özellikli telefonunu piyasaya sürmesinden bu yana yalnızca birkaç ay geçmiş olmasına rağmen Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre şirket, yeni nesil 6G kablosuz teknolojisi üzerinde çalışmak üzere mühendis arayışı içinde. Ne zaman kullanılabilir olacağı bilinmeyen 6G teknolojisinin 5G'ye göre 100 kat daha yüksek hızlara erişim sunacağı belirtiliyor.

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    6G teknolojisi için Apple'dan atılım

    İş duyurusunda Apple: "Gelecekteki Apple ürünleri üzerinde derin etkisi olacak yeni nesil kablosuz teknolojiyi üretme konusunda benzersiz ve ödüllendirici bir fırsata sahip olacaksınız. Bu rolde, önümüzdeki on yıl içinde yeni nesil radyo erişim teknolojileri yaratmaktan sorumlu, son teknoloji bir araştırma grubunun merkezinde olacaksınız." ifadelerine yer verdi.

    İşe alınan kişiler radyo erişim ağları için yeni nesil (6G) kablosuz iletişim sistemlerini araştıracak ve tasarlayacak. Ayrıca gerekli durumlarda konu ile alakalı forumlara katılacaklar.

    Geçtiğimiz Kasım ayında Apple'ın 6G teknolojisinin geliştirilmesine odaklanan bir şirketler koalisyonu olan Next G Alliance'a katıldığı bildirilmişti. Yeni iş ilanlarıyla birlikte Apple, 6G teknolojisinin geliştirilmesi konusunda ön sıralarda yer almak istediği görülüyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/18/apple-jumpstarting-6g-development-with-new-hires Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 8 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım 8G de kablolu internet hayatımızdan çıkacak



    Fiber ve VDSL 5G 6G 7G teknolojisi ile rekabet edemeyecek sanirim
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    labtek38 8 sa. ( Mesaj Silindi ) Jon_Kar
    5g-6g vesaire bağlantıların kablosuz olan kısmı telefonunuzdan baz istasyona kadar olan kısım. Daha sonra veriler yine kablolar aracılığı ile taşınıyor. Belki sadece baz istasyonlarına kablo çekip evlere çekmezler.
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    M matador_mirkhan 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakında yılda bir G artmaya başlar bu gidişle.
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