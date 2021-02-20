Apple, 6G teknolojisini geliştirme konusunda hızlı adımlar atmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör

Apple'ın ilk 5G özellikli telefonunu piyasaya sürmesinden bu yana yalnızca birkaç ay geçmiş olmasına rağmen Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre şirket, yeni nesil 6G kablosuz teknolojisi üzerinde çalışmak üzere mühendis arayışı içinde. Ne zaman kullanılabilir olacağı bilinmeyen 6G teknolojisinin 5G'ye göre 100 kat daha yüksek hızlara erişim sunacağı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Apple, geçtiğimiz yıl App Store'dan 64 milyar dolar kazandı

Ayrıca Bkz. "iOS için YouTube uygulaması iki ay sonra ilk kez güncellendi"

6G teknolojisi için Apple'dan atılım

İş duyurusunda Apple: "Gelecekteki Apple ürünleri üzerinde derin etkisi olacak yeni nesil kablosuz teknolojiyi üretme konusunda benzersiz ve ödüllendirici bir fırsata sahip olacaksınız. Bu rolde, önümüzdeki on yıl içinde yeni nesil radyo erişim teknolojileri yaratmaktan sorumlu, son teknoloji bir araştırma grubunun merkezinde olacaksınız." ifadelerine yer verdi.

İşe alınan kişiler radyo erişim ağları için yeni nesil (6G) kablosuz iletişim sistemlerini araştıracak ve tasarlayacak. Ayrıca gerekli durumlarda konu ile alakalı forumlara katılacaklar.

Geçtiğimiz Kasım ayında Apple'ın 6G teknolojisinin geliştirilmesine odaklanan bir şirketler koalisyonu olan Next G Alliance'a katıldığı bildirilmişti. Yeni iş ilanlarıyla birlikte Apple, 6G teknolojisinin geliştirilmesi konusunda ön sıralarda yer almak istediği görülüyor.

https://appleinsider.com/articles/21/02/18/apple-jumpstarting-6g-development-with-new-hires

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.