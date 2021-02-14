iOS için YouTube uygulaması iki ay sonra ilk kez güncellendi

Google, Apple'ın kullanıcı gizliliği ve veri işlemeyle ilgili olarak geliştiricilerden açıklama talep etmeye başlamasından bu yana büyük uygulamalarına destek vermiyordu. Şirket, 7 Aralık 2020'den sonra ilk kez iOS için YouTube uygulamasını güncelledi.

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iOS için Google uygulamaları güncelleme alacak mı?

Chrome, Gmail, Google Haritalar ve Google Meet gibi diğer birçok büyük Google uygulaması hala güncellenmedi ve App Store listelerinde gizlilik bilgileri görüntülenmiyor. Google'ın sahibi olduğu Waze, iOS uygulamasını birkaç gün önce güncelledi ve Apple'ın gerektirdiği şekilde güncellemenin bir parçası olarak gizlilik bilgilerini ekledi.

Bu haftanın başlarında bazı kullanıcılar, iOS için Gmail uygulamasının yeni bir sürümü bulunmamasına ve 1 Aralık'tan bu yana uygulamada herhangi bir güncelleme olmamasına rağmen yeni bir hesap eklemeye çalışırken "güncel değil" uyarıları görmeye başlamışlardı.

YouTube'un en son sürümü, Google tarafından sağlanan sürüm notlarına göre hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor. Uzun bir aradan sonra gelen bu güncelleme sadece bir hata düzeltmesi olsa da, Gmail ve diğer uygulamaların yakında yükseltilebileceğini anlamını taşıyor.

YouTub‪e‬ Google LLC Fotoğraf ve Video Ücretsiz 249.7 MB

https://www.engadget.com/google-updates-ios-apps-after-months-181103068.html

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