Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS için YouTube uygulaması iki ay sonra ilk kez güncellendi

    Google'ın büyük uygulamalarından birisi uzun bir süre sonra güncellendi. 7 Aralık'tan bu yana güncelleme almayan YouTube, bir hata düzeltmesi güncellemesi aldı.
    14 Şubat 2021, 17:30 (3 gün)
    3,5b
    2
    9
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    iOS için YouTube uygulaması iki ay sonra ilk kez güncellendi

    Google, Apple'ın kullanıcı gizliliği ve veri işlemeyle ilgili olarak geliştiricilerden açıklama talep etmeye başlamasından bu yana büyük uygulamalarına destek vermiyordu. Şirket, 7 Aralık 2020'den sonra ilk kez iOS için YouTube uygulamasını güncelledi.

    Ayrıca Bkz. "Apple, çabuk yıpranan kablolar için çözüm geliştiriyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Google arama widget'ı iOS 14 ile birlikte iPhone'lara geldi

    iOS için Google uygulamaları güncelleme alacak mı?

    Chrome, Gmail, Google Haritalar ve Google Meet gibi diğer birçok büyük Google uygulaması hala güncellenmedi ve App Store listelerinde gizlilik bilgileri görüntülenmiyor. Google'ın sahibi olduğu Waze, iOS uygulamasını birkaç gün önce güncelledi ve Apple'ın gerektirdiği şekilde güncellemenin bir parçası olarak gizlilik bilgilerini ekledi.

    Bu haftanın başlarında bazı kullanıcılar, iOS için Gmail uygulamasının yeni bir sürümü bulunmamasına ve 1 Aralık'tan bu yana uygulamada herhangi bir güncelleme olmamasına rağmen yeni bir hesap eklemeye çalışırken "güncel değil" uyarıları görmeye başlamışlardı.

    YouTube'un en son sürümü, Google tarafından sağlanan sürüm notlarına göre hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor. Uzun bir aradan sonra gelen bu güncelleme sadece bir hata düzeltmesi olsa da, Gmail ve diğer uygulamaların yakında yükseltilebileceğini anlamını taşıyor.

    YouTub‪e‬ YouTub‪e‬ YouTub‪e‬ YouTub‪e‬ Google LLC Fotoğraf ve Video Ücretsiz 249.7 MB



    https://www.engadget.com/google-updates-ios-apps-after-months-181103068.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aysensS 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu güncellemelerde ne tip değişikler oluyor hiç anlamıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    O Oktanzeynep 14 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ben youtube premiumu kullanıyorum gayet memnunum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Reliq (Kaan Yamaner) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Youtube safariden kullaniyorum surekli hem masaustu ozelliklerini kullanabiliyorum hemde tamamen reklamsiz adblock sayesinde, pip modunu soylememe gerek yok zaten..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Y yorumculuklar 3 gün ( Mesaj Silindi )
    PİP desteğini ısrarla niye getirmiyorlar anlamak zor. Safari’den kullanmak uygulamadan daha iyi.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Google'dan kendinizi ne kadar soyutlarsanız o kadar iyi. Youtube mecburiyetten kullanılıyor, keşke yaygın olarak kullanılan bir alternatifi olsa.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mezun2021itü 3 gün ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    bu saatten sonra çok zor youtube ın sahip olduğu videoları başka platformda oluşması yıllar sürer
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yibo90 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Reklam arası video.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Birde Apple için gizliliğimizi onlarda satıyor falan filan diyenler var. Adam parayı zaten kazanıyor her yerden, üründe satar yazılımda.



    Kullanıcı bilgileri ise reklamla para kazanan Google’ın işine yarar.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M maximus8282 (maximus ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir bir güncelleyecekler. Şu IOS 14.5’ta çıksın takip iyice zorlaşsın. Bilgilerimizi heryere vereceğimize daha az yere veririz en azından.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Xbox Series X/S ile ilgili bu yıl daha fazla heyecanlandırıcı haber duyacağız 2 gün Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Veri paylaşımı durduruldu 2 gün Vertigo tedavisinde kullanılabilecek iç kulak implantı geliştirildi 2 gün Yakında tanıtılacak Vivo S9'un tanıtım posteri sızdırıldı 2 gün Biyolojik olarak bozunabilen hava yolu geliştirildi 3 gün F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor 3 gün ABD, kendi füzesini taşıyan ve uçaktan fırlatılan “LongShot” dron projesi üzerinde çalışıyor 3 gün 8 çekirdekli Tiger Lake-H işlemcileri gün yüzüne çıktı 3 gün Haftalık Oyun Önerisi 13: My Friend Pedro 3 gün Instagram, özel mesaj yoluyla hakaret eden kullanıcıların hesaplarını silecek 3 gün RTX 3060 satışa sunulmadan fiyatı artmaya başladı, MSRP seviyesi önsiparişler iptal ediliyor 3 gün BAE'nin Mars sondasından ilk fotoğraf geldi: İşte Kızıl Gezegen 3 gün Apple'ın iPhone 13 mini planında değişiklik yok 3 gün AMD Ryzen 5000 işlemciler ve 500 serisi anakartlarda yüksek hata oranı gözlemleniyor 3 gün Tesla Semi elektrikli kamyon, bekleneden az menzil sunan pil ile gelecek 3 gün Helal olsun Anker, işte budur! "Anker Soundcore Life Q30'u denedik" 3 gün Windows 10 hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını gösterecek 3 gün Zack Snyder's Justice League'den merakla beklenen yeni fragman paylaşıldı 3 gün HBO Max küresel pazara açılıyor 3 gün Geely'nin uçan arabası yollara çıkmaya hazırlanıyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN iOS için YouTube uygulaması iki ay sonra ilk kez güncellendi Sonraki Samsung Galaxy A72'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 3 gün Core i9-11900T ortaya çıktı: Tek çekirdekte Core i7-11700 ile eşleşiyor 3 gün Türkiye’ye özgü koronavirüs mutasyonları ortaya çıktı 3 gün Faz 3 denemeleri yapılan diyabet ilacı kilo kontrolünde etkili olabilir 3 gün Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 1 yıl ertelenebilir 3 gün Hava desteği ile çalışan diz bandajı geliştirildi 3 gün İnternet reklamlarına da vergi geliyor 3 gün Amazon'dan Mr. & Mrs. Smith dizisi geliyor 3 gün Google; Fransa’da haber sitelerine ödeme yapacak 3 gün Christian Bale ve Margot Robbie'nin de kadroda olduğu yıldızlarla dolu filmin setinden yeni görüntüler paylaşıldı 3 gün Samsung; 3 yeni yazılımı Windows’a getiriyor 4 gün Elon Musk, Tesla’nın güneş panelli ve açılır tavanlı bir elektrikli karavan üretebileceğini duyurdu 4 gün Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor? 4 gün Avrupa havacılık sektörü, karbon nötr olma yolundaki hedefleri ortaya koydu 4 gün Robot gibi yürüyebilen insansız araç: Hyundai TIGER 4 gün 2,5 milyon Türk haftaya Mars'a ulaşıyor 4 gün AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi 4 gün Haftalık Dizi Önerisi 13: A Young Doctor's Notebook 4 gün Xiaomi, Mi 11 akıllı telefonlarda gece çekim modunun nasıl çalıştığını gösterdi 4 gün Core i7-11700K önincelemesi yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız