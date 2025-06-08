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    Apple'a bir darbe daha: Harici ödemelerde komisyon kalkıyor

    Apple, ABD'deki mahkeme kararına yaptığı itirazdan sonuç alamadı. Şirket, artık App Store dışı ödemelerden komisyon alamayacak ve kullanıcı uyarılarını da kaldırmak zorunda.

    Apple'a bir darbe daha: Harici ödemelerde komisyon kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, ABD'de App Store politikalarıyla ilgili önemli bir darbe daha aldı. Şirketin, App Store dışındaki ödemelerden aldığı %27 oranındaki komisyon artık tamamen yasaklandı. Bunun yanı sıra Apple, kullanıcıları üçüncü taraf ödeme sistemlerinden caydırmak için gösterdiği uyarı ekranlarını da kaldırmak zorunda kalacak.

    Apple'ın itirazı reddedildi

    Kaçıranlar için yeni karar, 2021 yılında Epic Games tarafından açılan davayla bağlantılı olarak verilen bir ihtiyati tedbirin ihlal edildiği gerekçesiyle alındı. Nisan ayında mahkeme, Apple'ın alternatif ödeme yönlendirmelerine izin vermesine rağmen hâlâ yüksek oranlarda komisyon talep etmeye devam ettiğini ve bu durumun rekabeti engellediğini belirtmişti.

    Apple, bu karara karşı geçen ay acil bir itiraz başvurusunda bulunmuştu. Ancak mahkeme, Apple'ın yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Bu da Apple’ın değişiklikleri geciktirme girişiminin başarısız olduğu anlamına geliyor. Şirketin karara ilişkin temyiz süreci devam ediyor ancak yeni düzenlemeler derhal yürürlüğe girmek zorunda.

    Şu an için Spotify ve Amazon gibi büyük uygulama geliştiricileri de bu yeni durum doğrultusunda uygulamalarını güncellemeye başladı. Kullanıcılar artık App Store dışındaki ödeme sistemlerini daha serbest bir şekilde kullanabilecek. Apple'ın uzun süredir eleştirilen "Apple Vergisi" bu uygulamalar için geçerliliğini yitirmiş oldu.

    Bu gelişme, Apple'ın yalnızca kendi ekosistemine bağlı kalmayan ödeme yöntemlerine yönelik uyguladığı baskıcı politikaların yargı tarafından net biçimde sınırlanması anlamına geliyor. Ancak temyiz sürecinde farklı bir karar çıkması ihtimali hâlâ masada.

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    turkelvis 1 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

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    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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