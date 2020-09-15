Apple A14 Bionic ilk 5nm sürecinde üretilen yonga oldu

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Apple’ın genelde yılın sonlarına denk gelen lansmanları; mobil dünyada hep bir adım önde olmasını sağlıyor. Piyasaya çıkan ilk 7nm yonga, ilk yapay zeka motoru gibi ünvanların ardından ilk 5nm sürecinde üretilen yonga ünvanını da aldı.

Apple A14 Bionic neler sunacak?

Apple artık yeni dönemde masa üstü bilgisayarlarını da ARM mimarisine geçirmeye başlayacak. Bu bakımdan tasarlanan Apple A serisi yonga setleri hep masa üstünü de hesaba katacak. Bugün tanıtılan Apple A14 yonga seti performans çıtasını adeta aya çıkarıyor.

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TSMC tarafından 5nm sürecinde üretilen Apple A14 bu sayede alandan tasarruf ediyor ve daha verimli bir zar alanına tam 11.8 milyar transistör sığdırmayı başarıyor. 2 adet performans çekirdeğinin yanında 4 adet verimlilik çekirdeği mevcut. İşlemcinin önceki nesle göre yüzde 40 performans artışı elde ettiği ifade ediliyor.

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Grafik tarafında da 4 çekirdekli bir özelleştirilmiş çözüme yer verilirken performans olarak yüzde 30 artış elde ediliyor. Nöral ağ motoru ise 16 çekirdekli ve saniyede 11 trilyon işlem yapabiliyor. İşlemciye entegre bir makine öğrenme hızlandırıcısı da öğrenme hesaplamalarını 10 kat hızlandırıyor. Gafik-nöral ağ-makine öğrenme hızlandırıcısı bir araya geldiğinde nesne tanıma, hareket analizi gibi pek çok işin altından kolayca kalkıyor.

Apple A14 yonga seti ilk kez yeni iPad Air modeline nasip oldu. Normalde ilk olarak iPhone serisinde görülürdü ancak bu yıl pandemi nedeniyle üretim biraz gecikince iPhone 12 tanıtımı da Ekim ayına kalmış oldu.

iPhone 12 sonrasında Apple A14 yonga seti yeni iPad Pro ve MacBook modellerinde kendisine yer bulacak. iPad Pro için Apple A14X, MacBook ve Mac modelleri için Apple A14Z şeklinde bir isimlendirme görebiliriz.

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