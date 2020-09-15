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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple A14 Bionic ilk 5nm sürecinde üretilen yonga oldu

    Apple A14 Bionic yonga seti firmanın masa üstü bilgisayarları da hesaba katılarak tasarlandı. İşlemci tarafında yüzde 40, grafik tarafında yüzde 30 performans artışı getiriyor.
    1 sa.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple A14 Bionic ilk 5nm sürecinde üretilen yonga oldu
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    Apple’ın genelde yılın sonlarına denk gelen lansmanları; mobil dünyada hep bir adım önde olmasını sağlıyor. Piyasaya çıkan ilk 7nm yonga, ilk yapay zeka motoru gibi ünvanların ardından ilk 5nm sürecinde üretilen yonga ünvanını da aldı.

    Apple A14 Bionic neler sunacak?

    Apple artık yeni dönemde masa üstü bilgisayarlarını da ARM mimarisine geçirmeye başlayacak. Bu bakımdan tasarlanan Apple A serisi yonga setleri hep masa üstünü de hesaba katacak. Bugün tanıtılan Apple A14 yonga seti performans çıtasını adeta aya çıkarıyor.

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    TSMC tarafından 5nm sürecinde üretilen Apple A14 bu sayede alandan tasarruf ediyor ve daha verimli bir zar alanına tam 11.8 milyar transistör sığdırmayı başarıyor. 2 adet performans çekirdeğinin yanında 4 adet verimlilik çekirdeği mevcut. İşlemcinin önceki nesle göre yüzde 40 performans artışı elde ettiği ifade ediliyor.

    Apple A14 Bionic ilk 5nm sürecinde üretilen yonga oldu
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    Grafik tarafında da 4 çekirdekli bir özelleştirilmiş çözüme yer verilirken performans olarak yüzde 30 artış elde ediliyor. Nöral ağ motoru ise 16 çekirdekli ve saniyede 11 trilyon işlem yapabiliyor. İşlemciye entegre bir makine öğrenme hızlandırıcısı da öğrenme hesaplamalarını 10 kat hızlandırıyor. Gafik-nöral ağ-makine öğrenme hızlandırıcısı bir araya geldiğinde nesne tanıma, hareket analizi gibi pek çok işin altından kolayca kalkıyor.

    Apple A14 yonga seti ilk kez yeni iPad Air modeline nasip oldu. Normalde ilk olarak iPhone serisinde görülürdü ancak bu yıl pandemi nedeniyle üretim biraz gecikince iPhone 12 tanıtımı da Ekim ayına kalmış oldu.

    iPhone 12 sonrasında Apple A14 yonga seti yeni iPad Pro ve MacBook modellerinde kendisine yer bulacak. iPad Pro için Apple A14X, MacBook ve Mac modelleri için Apple A14Z şeklinde bir isimlendirme görebiliriz.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 5 dk.
    A7 işlemciden beri gerçekten liderler. A7 hatırlarsanız ilk mobil 64 bit işlemciydi. Ondan önce ki tüm mobil işlemciler 32 bitti. Ki çıktığında gerçekten çok büyük performans farkı attı önceki işlemcilere. Apple kim ne derse desin en iyi işlemcileri üretir. 2007’de hızı 100-200 MHz’li saçma sapan kasan PDA’lar varken İPhone ile adamlar hız olarak o PDA’ları yerin dibine soktular. 400 MHz işlemci ile geldi ilk İPhone o dönem bu mükemmel bir hızdı. O dönem de dalga geçtiler yok Flash yok, Mail entegrasyonu yok, iş adamlarına hitap etmiyor diye dalga geçtiler özellikle Blackberry ve Microsoft. Ama günümüzde ikiside mobil pazardan çekildiler yok oldular.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 58 dk.
    Apple işlemci konusunda helal olsun. Başka diyecek bir şey yok
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 sa.
    Entegre 5G yok sanırım yine
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    anatolianwarrior (Barış Yılmaz) 31 dk. Xtrud
    Hocam entegre 5g yoksa 5g olmayan ülkelere koymayacak demek oluyor. Emin misiniz olmadığına? Samsung da 865 i globalde kullanıyor 5g entegre çünkü. ama ülkemizde 5g siz exynos işlemci kullanıyor.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa.
    Acayip pil tasarrufu sağlar bu..
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa.
    İşlemci konusunda rakibi yok.
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    zero fear 1 sa. (düzenlendi)
    Bazıları yonga seti stoklar bazıları da dünyanın ilk 5 nm yonga setini tanıtır. İşte aradaki fark
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa. zero fear
    Haklısın. Bugüne kadar hep işlemci teknolojisinde bayraktar apple olmuştur zaten (!)İlk kez işlemci konusunda lider üretim teknolojisine sahip oldular. Boş yapma.
    3 Yanıt Yanıtla +2
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