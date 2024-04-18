iPhone 16 kamera özellikleri nasıl olacak? İşte beklenen yenilikler & iyileştirmeler

Tam Boyutta Gör iPhone 16 ve iPhone 16 Pro, her yıl olduğu gibi Eylül ayına kadar çıkmayacak ancak Apple’ın yeni iPhone’ları hakkında şimdiden birçok söylenti dolaşmaya başladı. Daha büyük ekran boyutundan yeni işlemciye kadar 2024 iPhone’lar bir dizi yükseltme içerecek. Tabii ki, asıl iPhone 16 serisinin kamerada ne gibi iyileştirmeler sunacağı merak ediliyor. İşte iPhone 16 beklenen kamera özellikleri:

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Dikey kamera düzeni (iPhone 16 ve 16 Plus)

Tam Boyutta Gör Apple, düz iPhone 16 modelerinde dikey kamera düzenini kullanacak. iPhone 15’teki çapraz kamera düzenine veda ediyoruz. Yeni kamera çıkıntısında geniş ve ultra geniş açılı kamera için iki ayrı kamera halkası bulunuyor. Dikey kamera düzeninin şu anda iPhone 15 Pro modelleriyle sınırlı olan uzamsal video kaydına olanak sağlaması bekleniyor.

Ultra geniş açılı kamerada iyileştirme (iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max)

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro modellerinin daha fazla ışık yakalamasına olanak tanıyan yeni 48MP ultra geniş kamera lensine sahip olması bekleniyor. Bu, özellikle düşük ışıklı ortamlarda 0.5x modunda çekim yaparken daha iyi fotoğraflar elde edileceği anlamına geliyor. Bu aynı zamanda iPhone 16 Pro modellerinin ultra geniş modda 48 megapiksel ProRAW fotoğraflar çekebileceği anlamına geliyor.

Super telefoto kamera (iPhone 16 Pro Max’e özel)

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro Max’in super telefoto periskop kameraya sahip ilk iPhone olacağı söyleniyor. Mevcut telefoto lens 77mm bir lense eşdeğer. Odak uzaklığının 300mm üzerine çıkması bekleniyor. Bu doğru çıkarsa en pahalı iPhone’un yakınlaştırma yeteneğinde kayda değer bir artış olacak. Super telefoto kamera daha çok spor ve vahşi hayvan fotoğrafçılığı için kullanılıyor ancak portre fotoğrafçılığı için de kullanışlı.

Tetraprizma lens (iPhone 16 Pro modeller)

Şu anda yalnızca iPhone 15 Pro Max, 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip. Hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max’in tetraprizma lens sistemine sahip olması bekleniyor. Bu lens, 5x’e kadar optik zoom, 25x’e kadar dijital zoom yapmaya izin veriyor. Hatırlatma olarak, iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, 3x’e kadar optik zoom yapabiliyor.

Yansımayı önleyici kaplama (Tüm iPhone 16 modelleri)

Apple’ın iPhone kameraları için mercek parlaması ve gölgelenme gibi kusurları azaltarak fotoğrafların kalitesini artırabilecek yeni bir yansıma önleyici optik kaplama teknolojisini test ettiği söyleniyor. Apple, kaplamayı uygulamak için iPhone kamera merceği üretim sürecine yeni atomik katman biriktirme (ALD) donanımı getirmeyi planlıyor. ALD uygulanan malzemeler, sensörün ışığı etkili bir şekilde alma yeteneğini etkilemeden kamera lens sistemine çevresel zararlara karşı koruma sağlıyor.

Yakalama düğmesi (Tüm iPhone 16 modelleri)

Tam Boyutta Gör Tüm iPhone 16 modellerinde, yakalama düğmesi (capture button olarak adlandırılıyor) bulunacak. Yeni düğme fotoğraf ve video çekme sürecini hızlanıracak ve sola ve sağa kaydırarak yakınlaştırma ve uzaklaştırma, hafif basarak bir nesneye odaklanma veya daha güçlü basarak kayda geçme gibi özellikler sunacak. Yakalama Düğmesi, telefonun sağ alt tarafında yer alacak.

Apple, iPhone 16 serisinin işletim sistemi iOS 18’i 10-14 Haziran’da gerçekleşecek WWDC24 etkinliğinde tanıtacak. iPhone 16 tanıtım etkinliğinin ise Eylül ayının ikinci haftası gerçekleşmesi bekleniyor.

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