iPhone 16 kamera özellikleri nasıl olacak? İşte beklenen yenilikler & iyileştirmeler

- Dikey kamera düzeni (iPhone 16 ve 16 Plus)
- Ultra geniş açılı kamerada iyileştirme (iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max)
- Super telefoto kamera (iPhone 16 Pro Max’e özel)
- Tetraprizma lens (iPhone 16 Pro modeller)
- Yansımayı önleyici kaplama (Tüm iPhone 16 modelleri)
- Yakalama düğmesi (Tüm iPhone 16 modelleri)
- Yorumlar
Dikey kamera düzeni (iPhone 16 ve 16 Plus)
Ultra geniş açılı kamerada iyileştirme (iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max)
Super telefoto kamera (iPhone 16 Pro Max’e özel)
Tetraprizma lens (iPhone 16 Pro modeller)
Şu anda yalnızca iPhone 15 Pro Max, 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip. Hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max’in tetraprizma lens sistemine sahip olması bekleniyor. Bu lens, 5x’e kadar optik zoom, 25x’e kadar dijital zoom yapmaya izin veriyor. Hatırlatma olarak, iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, 3x’e kadar optik zoom yapabiliyor.
Yansımayı önleyici kaplama (Tüm iPhone 16 modelleri)
Apple’ın iPhone kameraları için mercek parlaması ve gölgelenme gibi kusurları azaltarak fotoğrafların kalitesini artırabilecek yeni bir yansıma önleyici optik kaplama teknolojisini test ettiği söyleniyor. Apple, kaplamayı uygulamak için iPhone kamera merceği üretim sürecine yeni atomik katman biriktirme (ALD) donanımı getirmeyi planlıyor. ALD uygulanan malzemeler, sensörün ışığı etkili bir şekilde alma yeteneğini etkilemeden kamera lens sistemine çevresel zararlara karşı koruma sağlıyor.
Yakalama düğmesi (Tüm iPhone 16 modelleri)
Apple, iPhone 16 serisinin işletim sistemi iOS 18’i 10-14 Haziran’da gerçekleşecek WWDC24 etkinliğinde tanıtacak. iPhone 16 tanıtım etkinliğinin ise Eylül ayının ikinci haftası gerçekleşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)