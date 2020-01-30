Apple AirTags bahar etkinliğinde tanıtılacak

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Apple'ın artık geleneksel hale gelen Mart ayındaki bahar etkinliğinde iPhone 9 modelini tanıtması bekleniyor ancak kaynaklar tanıtımın sadece telefonla sınırlı olmayacağını gösteriyor.

İlginç aksesuarlar var

Ünlü analiz uzmanı Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Apple'ın AirTags adını verdiği takip cihazı Mart etkinliğinde tanıtılacak. Tile takip cihazlarını rakip alacak AirTags cihazlarının daha kapsamlı olacağı ifade ediliyor.

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Tile markasının başını çektiği takip sensörü pazarında genelde Bluetooth üzerinden 140-150 metre civarına kadar çıkabilen mesafeler söz konusu. Kullanıcı kaybolmasını istemediği eşyasına Tile etiketini yapıştırdıktan sonra uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Apple ise iPhone 11 serisinde yer alan U1 ultra geniş bant yongasını kullanacak. AirTags sensörü bu yonga ile iletişime geçerek WiFi veya Bluetooth standartlarından daha doğru bir şekilde konum bildirebilecek. Mesafe konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

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Diğer taraftan Mart etkinliğinde bir kaç yeni ürün daha tanıtılması bekleniyor. Bunlardan birisi Beats Pro ile benzer bir tasarıma sahip olacak kablosuz kulaklık seti. Diğer ise iptal edilen AirPower kablosuz şarj matına benzeyen ancak sadece bir cihazı şarj edebilen yeni bir kablosuz mat olacak.

Ming-Chi Kuo tanıtımda iPhone 9 ile birlikte bu saydığı aksesuarların da boy göstermesini bekliyor ancak bunların bazılarının Haziran ayındaki WWDC 2020 konferansına kalma ihtimalleri de var.

https://www.phonearena.com/news/apple-airtags-headphones-wireless-charger-new-products-2020_id121863

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