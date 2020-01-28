Katlanabilir Galaxy Z Flip basın görselleri karşınızda

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Samsung'un 11 Şubat tarihinde Galaxy S20 amiral gemi serisi ile tanıtmasını beklediğimiz dikey katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'a ait basın görselleri internete sızdırılmış durumda.

Galaxy Z Flip özellikleri ve fiyatı

Daha önce sızdırılan erken sürüm görselleri ile az çok fikir sahibi olduğumuz ve render çalışmaları ile hemen hemen gerçeğe yakın bilgiler edindiğimiz Galaxy Z Flip modeli, basın görselleri ile artık karanlıkta bir nokta bırakmıyor.

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Motorola Razr rakibi olacak Galaxy Z Flip katlandığında biraz kare görüntüsü veriyor. Menteşenin olduğu kısmın iki kenarına küçük kauçuk parçaları ekleyen Samsung olası darbelerin etkisini biraz azaltmaya çalışmış. Ekran çerçeveleri biraz kalın ve çok küçük bir miktar yüksek. Bu sayede kapak kapatıldığında ekranın darbe alması engelleniyor.

6.7 inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip olan telefonun arka 12MP çift kamerası Galaxy S20 modelinden alınma. İç taraftaki özçekim kamerası da yine Galaxy S20 modelinde kullanılan sensörle aynı.

Dış kısımda 1.06 inçlik AMOLED bir ekran yer alıyor ve ekran bilgi amaçlı kullanılıyor. Ayrıca bu ekranın arka kamera için canlı vizör olacağı da tahmin ediliyor. Snapdragon 855+ yonga setinden gücünü alan telefon 8GB RAM ve 256GB dahili hafızaya sahip olacak. 3300mAh kapasiteli batarya ise 15W hızlı şarj ile desteklenecek.

İlk sızıntılarda Galaxy Z Flip başlangıç fiyatının 1000$ civarında olacağı belirtilmişti ancak son iddialarda rakam 1500$ civarına uçmuş durumda. Yani Motorola Razr modelinden biraz daha pahalı olacak. Telefonun Mart ayında satışa çıkması bekleniyor.

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-z-flip-press-renders-leak_id121834

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