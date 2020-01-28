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    Katlanabilir Galaxy Z Flip basın görselleri karşınızda

    Dikey katlanabilir yapıdaki Galaxy Flip Z yüksek ekran kenarları sayesinde kendisini koruyor. Ayrıca menteşe tarafında kauçuk destekler kullanarak darbelerden en az zararla çıkıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Katlanabilir Galaxy Z Flip basın görselleri karşınızda
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    Samsung'un 11 Şubat tarihinde Galaxy S20 amiral gemi serisi ile tanıtmasını beklediğimiz dikey katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'a ait basın görselleri internete sızdırılmış durumda.

    Galaxy Z Flip özellikleri ve fiyatı

    Daha önce sızdırılan erken sürüm görselleri ile az çok fikir sahibi olduğumuz ve render çalışmaları ile hemen hemen gerçeğe yakın bilgiler edindiğimiz Galaxy Z Flip modeli, basın görselleri ile artık karanlıkta bir nokta bırakmıyor.

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    Motorola Razr rakibi olacak Galaxy Z Flip katlandığında biraz kare görüntüsü veriyor. Menteşenin olduğu kısmın iki kenarına küçük kauçuk parçaları ekleyen Samsung olası darbelerin etkisini biraz azaltmaya çalışmış. Ekran çerçeveleri biraz kalın ve çok küçük bir miktar yüksek. Bu sayede kapak kapatıldığında ekranın darbe alması engelleniyor.

    6.7 inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip olan telefonun arka 12MP çift kamerası Galaxy S20 modelinden alınma. İç taraftaki özçekim kamerası da yine Galaxy S20 modelinde kullanılan sensörle aynı.

    Dış kısımda 1.06 inçlik AMOLED bir ekran yer alıyor ve ekran bilgi amaçlı kullanılıyor. Ayrıca bu ekranın arka kamera için canlı vizör olacağı da tahmin ediliyor. Snapdragon 855+ yonga setinden gücünü alan telefon 8GB RAM ve 256GB dahili hafızaya sahip olacak. 3300mAh kapasiteli batarya ise 15W hızlı şarj ile desteklenecek.

    İlk sızıntılarda Galaxy Z Flip başlangıç fiyatının 1000$ civarında olacağı belirtilmişti ancak son iddialarda rakam 1500$ civarına uçmuş durumda. Yani Motorola Razr modelinden biraz daha pahalı olacak. Telefonun Mart ayında satışa çıkması bekleniyor.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-z-flip-press-renders-leak_id121834 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ERIKCI 12 dk.
    bu ürünün tasarımında tutku yok, olsun diye yapmışlar gibi görünüyor.
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    al-ozaria 48 dk.
    Diğer başlığa yazdığım gibi şimdi biz buna Galaxy Z Flip 1 desek : ilk deneme aşaması; firmalara kobay ve zengin adam gerek..


    Galaxy Z Flip 2 : Geri dönütlerden alınan sonuçlarla daha randımanlı alet ama yeni teknoloji olduğundan hala cep yakan fiyat seviyesi;


    Galaxy Z Flip 3: 'de hem oturmuş alet hem de yaygınlaşmış teknoloji olduğundan düşmüş fiyatla bizim gibi genel halkın cebine girecek olan nesli olacaktır muhtemelen.
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    Relax Relax 1 sa.
    Dışarda ki ekran çok ufak değil mi? Keşke biraz daha büyük olsaydı, bu sayede cihazı sürekli açmak zorunda kalmazdık.
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    emreakcin 1 sa.
    Not stonks olmuş bence
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