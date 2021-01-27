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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple AirTags çıkmadan aksesuarları piyasaya çıktı

    Apple’ın halen tanıtmadığı takip cihazı AirTag için ünlü aksesuar firmaları çoktan listelerini hazırladı. Bazı Amazon mağazalarında AirTag aksesuarları listelenmiş durumda.
    1 sa.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple AirTags çıkmadan aksesuarları piyasaya çıktı
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    Apple’ın değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan kablosuz takip cihazı AirTags halen piyasaya çıkmış değil ancak firmanın ürün ile birlikte piyasaya süreceği pek çok aksesuar alış veriş sitelerinde boy göstermiş durumda.

    Apple AirTags nedir?

    Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan Apple AirTags aslında geçen yılın başlarından bu yana gündemde ancak halen gün yüzü göremedi. Bununla birlikte rakibi Samsung geçtiğimiz haftalarda kendi takip cihazını piyasaya sürdü. Oppo da kısa süre sonra tanıtım yapacak.

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    Apple bununla birlikte ekosistemin de hazır olması için çalışmalarını sürdürüyor. Spigen, Nomad, Cyrill gibi pek çok markanın aksesuarları yavaş yavaş boy göstermeye başladı. Avrupa’nın farklı ülkelerindeki Amazon mağazalarında ürünler listeleniyor.

    Aksesuarlar ağırlıklı olarak anahtarlık konseptinde geliştirilmiş. Bazı markalar gözlük sapı için ipli aksesuarlar da hazırlamış. Henüz AirTags ne zaman piyasaya çıkacak ve bu ürünlerin fiyatı ne olacak bilinmiyor.



    https://www.gsmarena.com/accessories_for_airtags_start_appearing_online_apple_hasnt_announced_the_tracking_fobs-news-47405.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    6 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    4 435 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kedim için bu çeşit cihazları çok kullandım. En büyük sorun pil. 3-4 gün sonra pil bitiyor şarj ile uğraşıyorsunuz.

    İkinci sorun bağlantı. Bluetooth kullanıyorlar ve kısa bir mesafeden sonra bağlantı kopup gidiyor. Hayvan yaklaştığı zaman tekrar bağlanıyor da, yakınken o cihaza ihtiyacım yok ki; uzaklaşınca var. Neyse umarım sorunlarını giderirler, gerçekten her eve lazım.
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