Apple AirTags çıkmadan aksesuarları piyasaya çıktı

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Apple’ın değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan kablosuz takip cihazı AirTags halen piyasaya çıkmış değil ancak firmanın ürün ile birlikte piyasaya süreceği pek çok aksesuar alış veriş sitelerinde boy göstermiş durumda.

Apple AirTags nedir?

Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan Apple AirTags aslında geçen yılın başlarından bu yana gündemde ancak halen gün yüzü göremedi. Bununla birlikte rakibi Samsung geçtiğimiz haftalarda kendi takip cihazını piyasaya sürdü. Oppo da kısa süre sonra tanıtım yapacak.

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Apple bununla birlikte ekosistemin de hazır olması için çalışmalarını sürdürüyor. Spigen, Nomad, Cyrill gibi pek çok markanın aksesuarları yavaş yavaş boy göstermeye başladı. Avrupa’nın farklı ülkelerindeki Amazon mağazalarında ürünler listeleniyor.

Aksesuarlar ağırlıklı olarak anahtarlık konseptinde geliştirilmiş. Bazı markalar gözlük sapı için ipli aksesuarlar da hazırlamış. Henüz AirTags ne zaman piyasaya çıkacak ve bu ürünlerin fiyatı ne olacak bilinmiyor.

https://www.gsmarena.com/accessories_for_airtags_start_appearing_online_apple_hasnt_announced_the_tracking_fobs-news-47405.php

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