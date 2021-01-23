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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disney'in bu yıl yayınlanacak 7 filmi ertelendi

    Covid-19 salgını film sektörünü etkilemeye devam ediyor. Sony'nin ardından şimdi de Disney 7 filmini eteledi. Filmleri ve yeni vizyon tarihlerini haberimizde bulabilirsiniz.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Disney'in bu yıl yayınlanacak 7 filmi ertelendi
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    Covid-19'un film sektörü üzerindeki olumsuz etkisi devam ediyor. Sanıyoruz ki dünay genelinde salgının en çok etkilendiği sektör film sektörü. 2020 yılında neredeyse hiçbir filmi sinemalarda göremedik. 2021 de aynı yolda şimdilik ilerliyor.

    Ayrıca Bkz. "Uncharted ve Morbius başta olmak üzere bazı Sony filmleri ertelendi"

    Sony'nin ardından Disney tarafından da ertelenme haberi geldi. Bu yıl yayınlanacak olan 7 filmin vizyon tarihi değişti. Filmlerin arasında her ne kadar büyük merakla beklenen filmler olsa da Disney'in direkt kendi stüdyolarından çıkan filmlerde şu anlık bir ertelenme yok. Ertelenen filmlerin tamamı Fox stüdyolarının hazırladığı filmler. 

    Ertelenen filmleri ve yeni vizyon tarihlerini aşağıda bulabilirsiniz.

    • The King's Man - 12 Mart 2021'den 20 Ağustos 2021'e ertelendi.
    • Ron's Gone Wrong - 23 Nisan 2021'den 22 Ekim 2021'e ertelendi.
    • Bob's Burgers - Takvimden tamamen kaldırıldı.
    • The Night House - 16 Temmuz 2021'e ertelendi.
    • The Eyes of Faye Tammy - 24 Eylül'e ertelendi.
    • Antlers - 29 Ekim'e ertelendi. 
    • Nightmare Alley - 3 Aralık'a ertelendi.


    https://screenrant.com/disney-fox-movies-release-date-delays-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    3 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O kadar çok ertelenen proje var ki salgın bitince bile maliyeti karşılamayacak yarısı.
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    Kento Yamazaki 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu hastalık sayesinde sinema sektörü de bitti resmen dijital platformlar olmasa napardık bilemiyorum iyi ki hayatımıza girmişler. Umarım bu yıl ülkemize Disney+ ile AppleTV+ da gelir de onlara da üye oluruz.
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    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Kento Yamazaki
    Dijital platformlar populerleştikce ve çoğaldıkça film ve dizi kalitesi de ne yazık ki düştü ve düşüyor. Çünkü platformlar bol bol film ve dizi çıkarma yarışına girdi ve tabi ki yüksek bütçeli film ve diziler yerlerini düşük bütçeli bir çok film ve diziye bıraktı .
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    Reaper87 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Normal 2021 oyun,sinema sektörü vb...erteleme çok olacak alışın...
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