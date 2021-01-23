Disney'in bu yıl yayınlanacak 7 filmi ertelendi

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Covid-19'un film sektörü üzerindeki olumsuz etkisi devam ediyor. Sanıyoruz ki dünay genelinde salgının en çok etkilendiği sektör film sektörü. 2020 yılında neredeyse hiçbir filmi sinemalarda göremedik. 2021 de aynı yolda şimdilik ilerliyor.

Ayrıca Bkz. "Uncharted ve Morbius başta olmak üzere bazı Sony filmleri ertelendi"

Sony'nin ardından Disney tarafından da ertelenme haberi geldi. Bu yıl yayınlanacak olan 7 filmin vizyon tarihi değişti. Filmlerin arasında her ne kadar büyük merakla beklenen filmler olsa da Disney'in direkt kendi stüdyolarından çıkan filmlerde şu anlık bir ertelenme yok. Ertelenen filmlerin tamamı Fox stüdyolarının hazırladığı filmler.

Ertelenen filmleri ve yeni vizyon tarihlerini aşağıda bulabilirsiniz.

The King's Man - 12 Mart 2021'den 20 Ağustos 2021'e ertelendi.

- 12 Mart 2021'den 20 Ağustos 2021'e ertelendi. Ron's Gone Wrong - 23 Nisan 2021'den 22 Ekim 2021'e ertelendi.

- 23 Nisan 2021'den 22 Ekim 2021'e ertelendi. Bob's Burgers - Takvimden tamamen kaldırıldı.

- Takvimden tamamen kaldırıldı. The Night House - 16 Temmuz 2021'e ertelendi.

- 16 Temmuz 2021'e ertelendi. The Eyes of Faye Tammy - 24 Eylül'e ertelendi.

- 24 Eylül'e ertelendi. Antlers - 29 Ekim'e ertelendi.

- 29 Ekim'e ertelendi. Nightmare Alley - 3 Aralık'a ertelendi.

https://screenrant.com/disney-fox-movies-release-date-delays-2021/

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