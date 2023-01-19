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    Duvara monte edilebilen iPad geliyor

    Xiaomi, Amazon, Facebook gibi oyuncuların ekranı olan akıllı hoparlör trendine dahil olmasının ardından Apple da iPad temelli bir akıllı ekran hazırlıyor.       
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    Apple Tam Boyutta Gör
    Arttırılmış gerçeklik gözlüğünü süresi olarak erteleyen Apple, mevcut ürünlerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayabilmenin planlarını yapıyor. Şimdi sırada montaja uygun bir iPad modeli geliyor.

    Duvara monte iPad

    Sızdırılan bilgilere göre Amazon veya Facebook’un ekranlı hoparlörlerine benzer bir şekilde Apple da duvara monte edilebilen bir iPad üzerinde çalışıyor. Bu iPad özel bir standa sahip olacak ve evdeki akıllı cihazları kontrol edecek.

    Uygun fiyatlı bir iPad modelini temel alacak olan bu yeni kontrol cihazı tamamen farklı bir kullanım deneyimi sunacak. Özel bir standa entegre edilecek olan iPad’in FaceTime görüşmeleri, video izleme gibi temel fonksiyonları da barındıracağı belirtildi.

    Akıllı hoparlör üreten firmaların bir süre sonra ekranlı versiyonlara geçişi kaçınılmaz oluyor. Xiaomi, Amazon, Facebook yakın dönemde ekranlı akıllı hoparlörler piyasaya sürmüştü. Apple da muhtemelen ekosistemine böyle bir geçiş sunmak istiyor.

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    cunkurd 3 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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