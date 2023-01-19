Duvara monte edilebilen iPad geliyor

Duvara monte iPad
Sızdırılan bilgilere göre Amazon veya Facebook’un ekranlı hoparlörlerine benzer bir şekilde Apple da duvara monte edilebilen bir iPad üzerinde çalışıyor. Bu iPad özel bir standa sahip olacak ve evdeki akıllı cihazları kontrol edecek.
Uygun fiyatlı bir iPad modelini temel alacak olan bu yeni kontrol cihazı tamamen farklı bir kullanım deneyimi sunacak. Özel bir standa entegre edilecek olan iPad’in FaceTime görüşmeleri, video izleme gibi temel fonksiyonları da barındıracağı belirtildi.
Akıllı hoparlör üreten firmaların bir süre sonra ekranlı versiyonlara geçişi kaçınılmaz oluyor. Xiaomi, Amazon, Facebook yakın dönemde ekranlı akıllı hoparlörler piyasaya sürmüştü. Apple da muhtemelen ekosistemine böyle bir geçiş sunmak istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....