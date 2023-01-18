Apple’dan ilginç hamle: 52 bin dolarlık Mac Pro’nun takas değeri 970 dolar belirlendi

Tam Boyutta Gör Uzun yıllar İntel işlemcili bilgisayarlar üreten Apple, geçtiğimiz yıllarda kendi işlemcilerine geçeceğini açıklamıştı. Oldukça beğenilen Apple Silicon işlemci serisi ile firma, neredeyse tüm cihazlarını kendi işlemcisi ile güncelledi. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Mac mini serisi ile de firma artık yalnızca tek bir İntel işlemcili ürün satıyor. Yüksek performansı ve yükseltilebilir bileşenleri ile 2019’da dikkat çeken bir ürün olan Mac Pro, firma tarafından hala yüksek fiyata satılıyor. Bunun üzerine firmanın cihaz için sunduğu takas fiyatı oldukça rahatsız edici.

Mac mini'nin tasarımı yakın zamanda değişmeyecek 14 sa. önce eklendi

Apple’ın takas için verdiği fiyat, cihazın standart fiyatının %2’si bile etmiyor

ABD dahil birçok ülkede takas programları işleten Apple, eski cihazlara değer biçiyor ve kullanıcıların yeni ürünleri almasına yardımcı oluyor. Son yıllarda firma, takas programı için verdiği ücretleri azaltmıştı ancak firmanın Mac Pro için sunduğu kredi güldürecek cinsten. M2 Pro ve M2 Max çipli ürünlerin tanıtılması ile Apple artık yalnızca İntel işlemcili bir cihaz atıyor. Hala en yüksek konfigürasyonunda 50 bin dolardan yüksek fiyata satılan Mac Pro, Apple tarafından adeta değersiz olarak görülüyor.

Yeni cihazların tanıtılması ile beraber David Imel isimli Twitter kullanıcısı, 52199 dolara aldığı Mac Pro’nun takas programındaki değerini öğrenmek istedi. Imel’in paylaşımına göre Apple’ın bu cihaz için sunduğu kredi yalnızca 970 dolar. Firmanın bu kararı, bir hayli sinir bozucu çünkü bahsi geçen Mac Pro hala Apple tarafından 52199 dolara satılıyor. Firma muhtemelen Apple Silicon’dan gücünü alan Mac Pro’yu hazırladığı için İntel tabanlı Mac Pro’yu değersiz olarak görüyor ancak hala satışta olan bir cihazın takas değerinin orijinal değerine göre 50 kat düşüş yaşaması pek mantıklı gelmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.