Apple "armut logosu" savaşını mahkeme dışında sürdürecek

Apple geçtiğimiz aylarda armut logosu kullanan Prepear isimli uygulamayı mahkemeye vermişti. Mobil kullanıcıların manav listesi hazırlamasına olanak sağlayan Prepear'ın sadece beş kişinin çalıştığı küçük bir şirket tarafından geliştirildiğini hatırlatalım.İlginizi Çekebilir Samsung yönetim kurulu başkanı 18 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Cupertinolu dev uygulamanın kendi logosunu taklit ettiği, armut şeklindeki logonun Apple logosunun ayırt edici özelliğini azaltacağı ve tüketicilerin Apple ve Prepear'ın hizmetlerini karıştıracağı gerekçesiyle yasal yollara başvurdu.
Duruşma 30 gün erteleniyor
En son bilgilere göre, Apple ve Prepear aralarındaki anlaşmazlığı mahkeme dışında çözmeye karar verdi. Duruşmanın 30 gün süreyle askıya alınması talep edildi. Taraflar şu anda konuyu çözüme kavuşturmak için aralarında aktif olarak müzakere ediyor.
Apple'ın mahkemeye başvurmasının ardından bir açıklama yapan Prepear, "Dünyanın en büyük, en zengin ve en güçlü şirketlerinden biriyle yasal bir savaşa girmek ürkütücü" ifadelerini kullanmıştı.
https://www.macrumors.com/2020/12/30/prepear-apple-settlement/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider
Türkiye'de işlemez bu
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be
Bütün meyveleri tekeline mi bağlamış abiler?
Salatalık logosu kullansak bizi de dava ederler mi mesela?