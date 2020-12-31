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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple "armut logosu" savaşını mahkeme dışında sürdürecek

    Apple, armut logosu kullanan Prepear isimli küçük bir şirketle mahkemelik olmuştu. Gelen son bilgilere göre Apple ve Prepear anlaşmazlığı mahkeme dışında çözmeye karar verdi.
    3 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple
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    Apple geçtiğimiz aylarda armut logosu kullanan Prepear isimli uygulamayı mahkemeye vermişti. Mobil kullanıcıların manav listesi hazırlamasına olanak sağlayan Prepear'ın sadece beş kişinin çalıştığı küçük bir şirket tarafından geliştirildiğini hatırlatalım.

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    Cupertinolu dev uygulamanın kendi logosunu taklit ettiği, armut şeklindeki logonun Apple logosunun ayırt edici özelliğini azaltacağı ve tüketicilerin Apple ve Prepear'ın hizmetlerini karıştıracağı gerekçesiyle yasal yollara başvurdu.

    Apple
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    Duruşma 30 gün erteleniyor

    En son bilgilere göre, Apple ve Prepear aralarındaki anlaşmazlığı mahkeme dışında çözmeye karar verdi. Duruşmanın 30 gün süreyle askıya alınması talep edildi. Taraflar şu anda konuyu çözüme kavuşturmak için aralarında aktif olarak müzakere ediyor.

    Apple'ın mahkemeye başvurmasının ardından bir açıklama yapan Prepear, "Dünyanın en büyük, en zengin ve en güçlü şirketlerinden biriyle yasal bir savaşa girmek ürkütücü" ifadelerini kullanmıştı.



    https://www.macrumors.com/2020/12/30/prepear-apple-settlement/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    s.4h1n

    Türkiye'de işlemez bu

    16 saat önce
    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    23 saat önce
    ccc231

    guzel

    1 gün önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    1 gün önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    1 gün önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    2 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    2 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    2 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    2 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    2 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kendi elma logosu kullanabiliyor da başkaları neden armut logosu kullanamıyor?
    Bütün meyveleri tekeline mi bağlamış abiler?
    Salatalık logosu kullansak bizi de dava ederler mi mesela?
    Kendi elma logosu kullanabiliyor da başkaları neden armut logosu kullanamıyor? Bütün meyveleri tekeline mi bağlamış abiler? Salatalık logosu kullansak ...
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    1 Yanıt Yanıtla +63
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    num 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bundan daha saçma çok az şey gördüm.
    Yanıtla +34
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    unununium 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    küçük firmanın işine yarar adı duyulmuş olur.
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    IcyTea Lemon (Furkan ) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Minik firmaya talih kuşu olmuş, ez reklam çünkü apple burdan bir şey kazanamaz.
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    L.o.T.u.S (-- --) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    elma ile armudu ayıramıyan varmı
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    eAkman (hic yok) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) L.o.T.u.S
    Var, davaci firma.
    Yanıtla +2
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    elLbufFer (selçuk dabak) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Belki bu firma için sorun teşkil etmeyebilir ama ilerleyen zamanda benzer logo çıkarılmasına karşı şimdiden yapılan bir önlem olduğunu düşünüyorum
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    ugah6aiw 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    inşAllah böyle bir haberle apple iflas etti haberinide okuruz... Amin...

    apple insanlığın 2 numaralı düşmanıdır...
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    Metal-Gear (Evren ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Düşünsenize beyler, Apple'ı bile doyuramıyorsanız bu dünyada kimi doyurabilirsiniz ki?

    Gözleri doyuran tek bir şey var o da gömülürken üzerine atılan toprak.
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    vedatkerem (ismail ÇINAR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ulan hıyar logolu bir tane şirket kurmak lazım
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    alemburda34 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    zaten uygulamanın mağazada yayınlanmasına apple izin vermiyor mu izinden geçirmeseymiş firmanın yerinde olsam uzatabildiğim kadar süreci uzatırdım.
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    kymelria (. .) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tim cook kabzımala bağladı galiba.
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    Superational273 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple-Prepear PR anlaşması hayırlı olsun şimdiden
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    kurt.kaya (Atsız ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Küçük firma amacına çoktan ulaşmış
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    4420 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, prepear ve
    6 etiket daha armut logo mahkeme dava uzlaşma Bilim ve Teknoloji
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