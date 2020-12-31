Apple "armut logosu" savaşını mahkeme dışında sürdürecek

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Apple geçtiğimiz aylarda armut logosu kullanan Prepear isimli uygulamayı mahkemeye vermişti. Mobil kullanıcıların manav listesi hazırlamasına olanak sağlayan Prepear'ın sadece beş kişinin çalıştığı küçük bir şirket tarafından geliştirildiğini hatırlatalım.

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Cupertinolu dev uygulamanın kendi logosunu taklit ettiği, armut şeklindeki logonun Apple logosunun ayırt edici özelliğini azaltacağı ve tüketicilerin Apple ve Prepear'ın hizmetlerini karıştıracağı gerekçesiyle yasal yollara başvurdu.

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Duruşma 30 gün erteleniyor

En son bilgilere göre, Apple ve Prepear aralarındaki anlaşmazlığı mahkeme dışında çözmeye karar verdi. Duruşmanın 30 gün süreyle askıya alınması talep edildi. Taraflar şu anda konuyu çözüme kavuşturmak için aralarında aktif olarak müzakere ediyor.

Apple'ın mahkemeye başvurmasının ardından bir açıklama yapan Prepear, "Dünyanın en büyük, en zengin ve en güçlü şirketlerinden biriyle yasal bir savaşa girmek ürkütücü" ifadelerini kullanmıştı.

https://www.macrumors.com/2020/12/30/prepear-apple-settlement/

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