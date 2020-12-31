Honor'dan 75 inçlik 4K TV geliyor

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Honor geçtiğimiz Mayıs ayında 50, 55 ve 65 inç olmak üzere üç farklı panel boyutuyla tüketicilere sunulan Vision X1 akıllı TV serisini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de seriye daha büyük ekranlı bir model ekleyecek.

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Çinli teknoloji devi, Honor Vision X1'in 75 inçlik versiyonunun yakında duyurulacağını ima eden bir teaser yayınladı. Henüz kesin bir duyuru tarihi yok ancak büyük olasılıkla Ocak ayının başlarında tanıtılacak; zira bazı Çin mağazaları ön siparişi açmış durumda.

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Fiyatı ne kadar olacak?

Yeni model sadece büyük ekran değil aynı zamanda hafif yenilenmiş görünüm ve yeni akıllı işlevler sunacak. Televizyonun 4K ekran, dört çekirdekli Honghu 818 işlemci, dört 10W hoparlör ve HarmonyOS işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

Honor Vision X1 75'in fiyatı 550 dolar civarında olacak. Buna karşın 65 inçlik modelin 465 dolarlık bir fiyat etiketiyle satıldığını hatırlatalım. Çinli marka ayrıca amiral gemisi V40 akıllı telefonlarını da duyurmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre lansman 12 Ocak'ta yapılacak.

https://news.mydrivers.com/1/732/732460.htm

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