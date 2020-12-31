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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor'dan 75 inçlik 4K TV geliyor

    Çinli teknoloji şirketi Honor çok yakında Vision X1 akıllı TV serisini 75 inçlik bir modelle güncelleyecek. Yeni televizyon 4K ekran, dört çekirdekli işlemci ve HarmonyOS işletim sistemiyle gelecek.
    36 sn.
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    Televizyonlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor'dan 75 inçlik 4K TV geliyor
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    Honor geçtiğimiz Mayıs ayında 50, 55 ve 65 inç olmak üzere üç farklı panel boyutuyla tüketicilere sunulan Vision X1 akıllı TV serisini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de seriye daha büyük ekranlı bir model ekleyecek.

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    Çinli teknoloji devi, Honor Vision X1'in 75 inçlik versiyonunun yakında duyurulacağını ima eden bir teaser yayınladı. Henüz kesin bir duyuru tarihi yok ancak büyük olasılıkla Ocak ayının başlarında tanıtılacak; zira bazı Çin mağazaları ön siparişi açmış durumda.

    Honor'dan 75 inçlik 4K TV geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Fiyatı ne kadar olacak?

    Yeni model sadece büyük ekran değil aynı zamanda hafif yenilenmiş görünüm ve yeni akıllı işlevler sunacak. Televizyonun 4K ekran, dört çekirdekli Honghu 818 işlemci, dört 10W hoparlör ve HarmonyOS işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

    Honor Vision X1 75'in fiyatı 550 dolar civarında olacak. Buna karşın 65 inçlik modelin 465 dolarlık bir fiyat etiketiyle satıldığını hatırlatalım. Çinli marka ayrıca amiral gemisi V40 akıllı telefonlarını da duyurmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre lansman 12 Ocak'ta yapılacak.



    https://news.mydrivers.com/1/732/732460.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    s.4h1n

    Türkiye'de işlemez bu

    11 saat önce
    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    18 saat önce
    ccc231

    guzel

    21 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    22 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    1 gün önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    2 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    2 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    2 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    2 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    2 gün önce
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