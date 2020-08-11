Apple bu kez armut logosuna savaş açtı

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Apple’ın telif haklarını koruma konusunda ne kadar hassas olduğu herkesin malumu. Firmanın imajı haline gelmiş logoların, isimlendirmelerin, tasarımların ve hatta ikonik olarak kabul edilen elektronik cihaz tasarımlarının bile benzer bir şekilde taklidi sert reaksiyon ile karşılaşıyor. Bu kez bir armut logosu gündemde.

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Elma-Armut kavgası

Apple bu kez armut logosu kullanan küçük bir geliştirici stüdyosu ile mahkemelik oldu. Prepear adındaki tarif ve manav listesi düzenleme uygulaması; logosunda yer alan armut şekli nedeniyle Apple’ın tepkisini çekti.

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Apple beyaz fon üzerine resmedilen siyah armut silüetinin tüketicinin kafasında karışıklık oluşturacağını ve bu nedenle insanların Apple yerine Prepear’ı tercih edeceğini düşünüyor. Üstelik Prepear girişiminin armut logosunu tescil için başvurduğu 3 yıllık sürenin bitimine günler kala; Apple iptal için başvurmuş. Sonrasında pek çok ek dosyalar eklemiş. Bu nedenle tescil başvurusu beklemeye alınmış.

Elma ile armut arasında nasıl bir benzerlik olduğunu bulmak pek mümkün değil ancak Apple’ın bu hamle ile Prepear girişimini bıktırmak veya mali açıdan zorlamak istediği tahmin ediliyor. Prepear ise tescil itirazına karşı güçlerinin yettiğince dayanacaklarını belirtiyor ancak Change.org vey sosyal medya haricinde pek bir silahları da yok.

https://www.slashgear.com/apple-files-legal-opposition-to-a-meal-apps-pear-logo-09632672/

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