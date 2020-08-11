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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple bu kez armut logosuna savaş açtı

    Mobil dünyada tarif ve manav listesi hazırlama imkanı sunan Prepear uygulaması, kullandığı armut logosu nedeniyle Apple’ın hışmına uğradı ve bir anda gündeme oturdu.
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    iPad
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple bu kez armut logosuna savaş açtı
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    Apple’ın telif haklarını koruma konusunda ne kadar hassas olduğu herkesin malumu. Firmanın imajı haline gelmiş logoların, isimlendirmelerin, tasarımların ve hatta ikonik olarak kabul edilen elektronik cihaz tasarımlarının bile benzer bir şekilde taklidi sert reaksiyon ile karşılaşıyor. Bu kez bir armut logosu gündemde.

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    Elma-Armut kavgası

    Apple bu kez armut logosu kullanan küçük bir geliştirici stüdyosu ile mahkemelik oldu. Prepear adındaki tarif ve manav listesi düzenleme uygulaması; logosunda yer alan armut şekli nedeniyle Apple’ın tepkisini çekti.

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    Apple beyaz fon üzerine resmedilen siyah armut silüetinin tüketicinin kafasında karışıklık oluşturacağını ve bu nedenle insanların Apple yerine Prepear’ı tercih edeceğini düşünüyor. Üstelik Prepear girişiminin armut logosunu tescil için başvurduğu 3 yıllık sürenin bitimine günler kala; Apple iptal için başvurmuş. Sonrasında pek çok ek dosyalar eklemiş. Bu nedenle tescil başvurusu beklemeye alınmış.

    Elma ile armut arasında nasıl bir benzerlik olduğunu bulmak pek mümkün değil ancak Apple’ın bu hamle ile Prepear girişimini bıktırmak veya mali açıdan zorlamak istediği tahmin ediliyor. Prepear ise tescil itirazına karşı güçlerinin yettiğince dayanacaklarını belirtiyor ancak Change.org vey sosyal medya haricinde pek bir silahları da yok.



    https://www.slashgear.com/apple-files-legal-opposition-to-a-meal-apps-pear-logo-09632672/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    paco_ct (cenk tez) 1 hf. en beğenilen
    apple daha önce hiç duymadığım bir markanın reklamının yapılmasına yardımcı olmuş,bölgesi tanırken tüm dünya tanıyacak şimdi markayı,ne eşşek :D
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 hf.
    Şirketin 5 çalışanı var, Apple ile aynı sektörde değil, biri elma diğeri armut ve logolar (bence) benzemiyor. Bu şirketin yerinde olsam Apple’ın verdiği zarar için dava açarım ya bilmediğimiz bir şey var ya da çok alakasız.
    Şirketin 5 çalışanı var, Apple ile aynı sektörde değil, biri elma diğeri armut ve logolar (bence) benzemiyor. Bu şirketin yerinde olsam Apple’ın verdiği zarar i...
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    fth-bsky 1 hf.
    Bu kadar salak bir firma nasıl bu kadar büyüdü anlamak mümkün değil. Yakında siyah kalemle beyaz A4 kağıda yazı yazanlara da dava açar bunlar.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    Giresunlufuk (Ufuk ) 1 hf.
    Bizde çok armut kafalı insan da var, onlara da dava açın.
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    serdaryıldırım1 1 hf.
    tabi avukatlar otur otur ne yapsınlar mecbur oraya buraya dava açıyorlar
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    ciftkazmali (abuzer yavuz) 1 hf.
    apple reklam peşinde nede olsa kendi çalışanları her yerde yazar alsana reklam bak burda ekrem71 yazmış maaşlı eleman o..
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    Evdeki elmayı ısırınca ayfonum titriyor rahatsız olmuş gibi😁😂
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    kutsall1 (mehmet metin) 1 hf.
    Yağmurdan nem kapmak diye buna denir. Kimse logo almasın o zaman.
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 1 hf.
    apple insanlığın 1 numaralı düşmanıdır...
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    Macintosh (Özgür Olcay) 1 hf.
    Apple saçmalama.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    Olur, bundan sonra firma kurup logo belirleyeceğimiz zaman Apple'a sorarız "abi biz arkadaşla bir firma kurduk, ismi şu olacak, logosu da bu,mahsuru var mı?" Onay verirse yaparız. İşte dünyada hiç bir şirketin gereğinden fazla güçlenmemesi gerektiğinin bir kanıtı daha.
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf.
    Apple elma ile ilgili reklam yapan Amasya belediyesine dava açacakmış.
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    yakupyasar1 1 hf.
    armutu ısırsınlar ama başka türlü olmaz bak
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3964 kez okundu.
    28 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, prepear ve apple logo
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