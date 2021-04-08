Apple, Bul ağını üçüncü taraf aygıtlar ile genişletmeyi test ediyor

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WWDC 2020'de Bul ağını ilk kez üçüncü taraf ürünlere açacağını duyuran Apple, bu konuda ilk adımı attı. MFi (Made for iPhone) lisans sahipleri için yayınlanan Sertifika Asistanımı Bul uygulaması ile Apple, üçüncü taraf aksesuar üreticilerinin cihazlarını Apple'ın Bul ağıyla düzgün çalışıp çalışmadığını test etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

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Sertifika Asistanımı Bul uygulaması test amaçlı sunuldu

iPhone, iPad, Mac ve AirPods modellerini bulmak için kullanılan Bul uygulamasının kullanım alanını genişletme çabaları içerisinde bulunan Apple, diğer şirketler tarafından geliştirilen üçüncü taraf aygıtlar için destek ekleme planlarının ilk aşamasını test ediyor.

Sertifika Asistanımı Bul uygulaması ile MFi lisans sahipleri, Bul uygulamasının ağ teknolojilerini destekleyecek aygıtlarının keşif, bağlantı ve diğer temel gereksinimlerini test edebilecek.

Uygulamanın sunulması, Apple'ın Bul ağını üçüncü şahıslara açma ve Apple'ın kendi yeni aksesuarı AirTags'i piyasaya sürmeye hazırlanmanın bir parçası olarak gösteriliyor.

https://9to5mac.com/2021/04/06/apple-launches-find-my-certification-app/

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