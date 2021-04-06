WhatsApp, Android ve iOS cihazlar arasında sohbet geçmişi aktarmayı test ediyor

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WhatsApp, kullanıcılarına birçok konuda kolaylık sağlamak için düzenli olarak belirli özellikleri platforma dahil etmek için çalışmalar yürütüyor. Şirketin çalıştığı bildirilen en son özellik, kullanıcıların sohbetlerini iOS ve Android arasında taşımasına izin verecek.

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Çoklu cihaz desteği ile gelebilir

Sohbet geçmişinizi Android ve iOS platformları arasında taşımanıza izin veren üçüncü taraf uygulamalar olsa da bunların WhatsApp'ın Hizmet Şartları'na aykırı olması ve güvenilir olmaması sebebiyle kullanılmaması gerekiyor. Wabetainfo'ya göre sohbet uygulaması, bu duruma bir çözüm sağlamak için çalışmalar yürütüyor. WhatsApp, kullanıcıların sohbet geçmişlerini Android'den iOS'a veya tersi şekilde sorunsuz bir şekilde aktarmalarına olanak tanıyan sohbet geçmişi taşıma özelliğini test ediyor.

WhatsApp ayrıca bir kullanıcının birincil cihazı internete bağlı olmadığı zamanlarda herhangi bir cihazından mesaj gönderip alabileceği çoklu cihaz desteği üzerinde çalışıyor. Görünüşe göre sohbetin iOS ve Android arasında taşınması, çoklu cihaz desteği ile sohbetin sürekliliğini sağlamaya yardımcı olacak.

Daha önce Android'de görülen ve şimdi iOS'ta da geliştirilme aşamasında olduğu bildirilen bu özelliklerin platforma ne zaman ekleneceğine dair bir kesin bilgi bulunmuyor.

https://www.slashgear.com/whatsapp-might-soon-have-chat-history-transfer-between-ios-android-06667223/

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