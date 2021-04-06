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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp, Android ve iOS cihazlar arasında sohbet geçmişi aktarmayı test ediyor

    Anlık sohbet uygulaması WhatsApp, kullanıcıların sohbet geçmişlerini Android ve iOS cihazlar arasında aktarmaya izin veren bir özelliği test ediyor.
    06 Nisan 2021, 19:30 (1 hf.)
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    sosyal medya
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp, kullanıcılarına birçok konuda kolaylık sağlamak için düzenli olarak belirli özellikleri platforma dahil etmek için çalışmalar yürütüyor. Şirketin çalıştığı bildirilen en son özellik, kullanıcıların sohbetlerini iOS ve Android arasında taşımasına izin verecek.

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    Ayrıca Bkz. "Kullanıcılar, 2021'in ilk çeyreğinde uygulamalara 32 milyar dolarlık rekor harcama yaptı"

    Çoklu cihaz desteği ile gelebilir

    Sohbet geçmişinizi Android ve iOS platformları arasında taşımanıza izin veren üçüncü taraf uygulamalar olsa da bunların WhatsApp'ın Hizmet Şartları'na aykırı olması ve güvenilir olmaması sebebiyle kullanılmaması gerekiyor. Wabetainfo'ya göre sohbet uygulaması, bu duruma bir çözüm sağlamak için çalışmalar yürütüyor. WhatsApp, kullanıcıların sohbet geçmişlerini Android'den iOS'a veya tersi şekilde sorunsuz bir şekilde aktarmalarına olanak tanıyan sohbet geçmişi taşıma özelliğini test ediyor.

    WhatsApp ayrıca bir kullanıcının birincil cihazı internete bağlı olmadığı zamanlarda herhangi bir cihazından mesaj gönderip alabileceği çoklu cihaz desteği üzerinde çalışıyor. Görünüşe göre sohbetin iOS ve Android arasında taşınması, çoklu cihaz desteği ile sohbetin sürekliliğini sağlamaya yardımcı olacak.

    Daha önce Android'de görülen ve şimdi iOS'ta da geliştirilme aşamasında olduğu bildirilen bu özelliklerin platforma ne zaman ekleneceğine dair bir kesin bilgi bulunmuyor.



    https://www.slashgear.com/whatsapp-might-soon-have-chat-history-transfer-between-ios-android-06667223/
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Whatsapp yedeğini telegrama aktarmak çok kolay whatsapp bunu daha yeni mi düşünmüş. Yıllardır bu nedenle platform değiştirmeyenler gördüm.
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    U uluscebecicankaya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Whatsappa sağlam bir rakip çıksa anında piyasadan silinirsin valla
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    zahmet olmuş valla
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    Angel of the Lord (Muharrem Özen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Telegram'daki gibi niye yapmıyorlar anlamış değilim. Benim gibi çöpçü misali yıllarca konuşmaları silmeyenler için telefon değiştirirken işkence oluyor bu durum. 2-3 GB veriyi Türkiye şartlarında upload etmek çok zor iş.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Telegramın gözünü seveyim. 3-5 farklı cihazda aynı anda çalışır. Sohbetleri taşıma derdi yok hepsi sunucuda rahat rahat. İstediğin gibi konuş iletişim kur yedekleme derdi de yok. Hayatımda tek istediğim şey mevcut hükümetin whatsappı yasaklaması çünkü millet bu hantal yazılımı kullanmaktan başka türlü vazgeçmeyecek anlaşılan.
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    Asigenc19 (sezgin asigenc) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu yedek yükleme muhabbetinin en baştan olmaması saçmaydı. Telefon değiştirince facebook yada instagramı yeniden hesap olarak açınca sorun yaşamıyorsak alt tarafı metin ve imgelerle dolu bir programında yedeği hem ios hem androidte calışmalı
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    JourneyToTheWest 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    halen watzart kullanan kaldımı.
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